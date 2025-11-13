+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Hệ thống Mailisa từng bị 'tuýt còi' vì hoạt động không phép
(VTC News) -
Năm 2023, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị phát hiện hàng loạt sai phạm, quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép, điều trị da liễu không có giấy phép.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Hệ thống Mailisa từng bị 'tuýt còi' vì hoạt động không phép
17:34 13/11/2025
Reels
Roway chia sẻ cách giúp phái mạnh cân bằng giữa thời trang và bản lĩnh sống
17:33 13/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đại biểu đề xuất phân loại streamer, phiên livestream doanh thu lớn để quản lý
17:32 13/11/2025
Thị trường
Thứ trưởng KH&CN: Bộ sẽ sát cánh cùng địa phương, chỉ bàn làm, không bàn lùi
17:31 13/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội rét nhất 14°C, miền Trung mưa lớn trên 700mm
17:22 13/11/2025
Thời tiết
Thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn
17:18 13/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Giữa ồn ào chất lượng sản phẩm, bà chủ Mailisa nói gì?
17:18 13/11/2025
VTC NEWS TV
Glam Beautique: Giải pháp toàn diện cho vẻ đẹp và sức khỏe người Việt
17:16 13/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vốn đầu tư công đã được giải ngân 491.000 tỷ đồng
17:14 13/11/2025
Đầu Tư
Ông Trần Việt Tân: Thương hiệu Việt tự tin kể chuyện mình bằng di sản văn hóa
17:11 13/11/2025
Sản phẩm
Công an thu giữ nhiều tài liệu khi kiểm tra hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa
17:06 13/11/2025
VTC NEWS TV
'Cát bỏng' - thành công mới của nhà văn Nguyễn Như Phong
17:06 13/11/2025
Văn hóa - Giải trí
Những lần gây tranh cãi vì phát ngôn của ca sĩ Bằng Kiều
17:05 13/11/2025
Sao Việt
Một thiếu niên nghi bị nước cuốn mất tích ở Lâm Đồng
17:01 13/11/2025
Tin nóng
Ông Nguyễn Xuân Lưu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
17:01 13/11/2025
Tin nóng
Phát hiện kem chống nắng giả, chỉ số SPF thấp hơn công bố tới 70%
16:56 13/11/2025
Tin tức
Chìm tàu cá, 3 ngư dân Nghệ An được cứu sống
16:52 13/11/2025
Tin nhanh 24h
Phú Thọ chi 734 triệu đồng để kiểm định, đánh giá tổng thể cầu sông Lô
16:51 13/11/2025
Tin nóng
'Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội'- Techcombank trao cơ hội cho trẻ em Việt
16:50 13/11/2025
Thể thao
Quốc hội chốt thu ngân sách 2026, Chính phủ được lấy tiền tích lũy để tăng lương
16:48 13/11/2025
Tài chính
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội
16:44 13/11/2025
Tin nóng
Hạ thuỷ tàu sân bay Phúc Kiến, Trung Quốc thách thức sức mạnh hải quân Mỹ
16:43 13/11/2025
Tư liệu
Bộ GD&ĐT: Sáp nhập trường học phải phù hợp thực tế, không gây xáo trộn dạy học
16:33 13/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nga trao trả 9.000 thi thể binh lính Ukraine tử trận trong năm nay
16:27 13/11/2025
Thời sự quốc tế
Hàn Quốc: Xe tải đâm vào chợ, 20 người thương vong
16:26 13/11/2025
Thời sự quốc tế
Bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa là ai?
16:05 13/11/2025
Doanh nhân
3 nàng Tiểu Yến Tử 'Hoàn Châu cách cách': Người ồn ào đời tư, người bị cấm sóng
16:02 13/11/2025
Sao thế giới
VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam
16:01 13/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Tên gọi Fansipan có nghĩa gì?
16:00 13/11/2025
Chuyện bốn phương
Chủ thẩm mỹ viện Mailisa sở hữu dàn siêu xe 'khủng' cỡ nào?
16:00 13/11/2025
Tin nhanh 24h