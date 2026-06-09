Hệ thống điện miền Trung - Tây Nguyên liên tiếp xô đổ công suất kỷ lục

(VTC News) -

Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), ngày 8/6, hệ thống điện miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức phụ tải cao nhất từ đầu năm đến nay với công suất cực đại đạt 4.904 MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 102,6 triệu kWh, đồng thời xác lập đỉnh mới của hệ thống trong năm 2026.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tuần hệ thống điện khu vực phá kỷ lục vận hành. Trước đó, ngày 27/5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777 MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày.

Hệ thống điện miền Trung lập đỉnh mới trong nắng nóng gay gắt. (Ảnh: EVNCPC)

Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Dưới tác động của vùng áp thấp nóng kết hợp gió phơn Tây Nam, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39°C, nhiều nơi vượt 39°C. Một số điểm đo ghi nhận nền nhiệt rất cao như Nam Đông (TP Huế) 38,6°C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 40,2°C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7°C.

Cùng với độ ẩm không khí giảm thấp, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, khiến phụ tải toàn hệ thống tăng cao và vượt các mốc kỷ lục trước đó.

Theo EVNCPC, nhu cầu điện tại miền Trung - Tây Nguyên có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu nắng nóng diện rộng còn kéo dài trong những ngày tới.

Trước tình trạng này, ngành điện khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Người dân cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; thường xuyên vệ sinh thiết bị điện nhằm giảm tiêu hao năng lượng.

Đồng thời, khách hàng cần tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng, ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và hạn chế dùng các thiết bị sinh nhiệt lớn như bàn ủi, bếp điện, bình nước nóng vào giờ cao điểm.

Trước đó, trong tháng 5, nắng nóng cũng làm sản lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội tăng cao kỷ lục. Theo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 là 6.290 MW, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW); sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với năm 2025 (122,84 triệu kWh).

Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.