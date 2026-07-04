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Hé lộ vị trí 9 cực tăng trưởng trong Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

(VTC News) -

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm được định hướng phát triển không gian theo mô hình gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

VTC News
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