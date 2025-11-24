+
Hành trình Phú Thọ mới: Hồi sinh di sản, khơi dậy thiên nhiên
(VTC News) -
Giữa đại ngàn trung du, Phú Thọ mới hiện lên như hành trình đánh thức di sản và thiên nhiên, nơi mỗi bản làng và mỗi nghề cổ đang được thắp lửa trở lại,
CAO LÝ- KHÁNH DUY
Tin mới
Có nên ăn bưởi để giải rượu?
08:37 24/11/2025
Tư vấn
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất
08:36 24/11/2025
Bóng đá Anh
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam đứng sau Malaysia
08:32 24/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2026
08:31 24/11/2025
Lịch bóng đá
Xuyên đêm thi công cầu nối Cần Thơ - Vĩnh Long
08:26 24/11/2025
Đầu Tư
Đôi bờ sông Hàn trỗi dậy với các siêu dự án du lịch, thương mại
08:01 24/11/2025
Bất động sản
Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịp
08:00 24/11/2025
Gia đình
Đặc nhiệm Ukraine mở cuộc chiến bí mật với 'lưới thép' phòng không Nga
07:29 24/11/2025
Quân sự
Tin không khí lạnh tăng cường mới nhất: Miền Bắc rét khô, Hà Nội thấp nhất 13°C
07:27 24/11/2025
Thời tiết
Ở chung cư đặt bàn thờ ông Địa ở đâu?
07:00 24/11/2025
Gia đình
Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana ngày 24/11 trên kênh nào?
07:00 24/11/2025
Lịch bóng đá
TS Bùi Ngọc Sơn: ASEAN thành 'tâm điểm chiến lược' trong cạnh tranh Mỹ - Trung
07:00 24/11/2025
VTC NEWS TV
Đại sứ Knapper: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chuẩn bị tăng tốc trên mọi trụ cột
06:48 24/11/2025
Thời sự quốc tế
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?
06:45 24/11/2025
Tư vấn
Tiểu Long Nữ đầu tiên trên màn ảnh: Bỏ hào quang làm giáo viên, giờ sống bí ẩn
06:43 24/11/2025
Sao thế giới
Từ Tiếng Việt nào để nguyên là con bò, bỏ bớt chữ vẫn là con bò?
06:40 24/11/2025
Hỏi - Đáp
Cao thủ Trung Quốc chê đệ tử môn phái 2.000 năm kém xa võ sĩ Kazakhstan
06:33 24/11/2025
Võ Thuật
Bưởi Diễn hàng chục triệu đồng sẵn sàng chờ khách 'rước' về chơi Tết
06:30 24/11/2025
Thị trường
Khám phá âm nhạc thời kỳ Đá – khi hang động trở thành sân khấu
06:30 24/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Giảm nhẹ
06:28 24/11/2025
Thị trường
Cận cảnh khu đất gần 2.000 ha xây dựng sân bay lớn nhất miền Bắc
06:25 24/11/2025
Đời sống
Toan tính của các bên sau kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine
06:21 24/11/2025
Thời sự quốc tế
Giá vàng hôm nay 24/11: Dự báo giảm trong tuần
06:19 24/11/2025
Tin giá vàng
Cận cảnh đường đứt gãy tạo hố sâu 35m, cả thôn ở Quảng Ngãi bị chia cắt
06:07 24/11/2025
Đời sống
Mỗi ngày có hơn 3.000 tin phản ánh lên bản đồ số 'Thông tin cứu hộ'
06:06 24/11/2025
Chuyển đổi số
Xiaomi vượt Apple giữ vị trí Á quân doanh số smartphone Quý III
06:04 24/11/2025
Sản phẩm
Sai lầm thường gặp khi làm tủ bếp khiến gia chủ tốn tiền
06:03 24/11/2025
Bất động sản
Xe điện Trung Quốc áp đảo bảng xếp hạng tăng tốc 0–100 km/h nhanh nhất
06:03 24/11/2025
Xe điện
AI tạo bước đột phá lịch sử trong mô phỏng Dải Ngân Hà
06:01 24/11/2025
Khám phá