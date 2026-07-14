Hành khách bị hút ra ngoài cửa sổ máy bay vỡ, vợ cố giữ chân kéo lại suốt 5 phút

(VTC News) -

Ngày 10/7, chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu FR1879 của hãng Ryanair khởi hành từ Thessaloniki (Hy Lạp) đi Memmingen (Đức) vào lúc 6h. Trong số hành khách có ông Ljubiša Karović và vợ - bà Svetlana Grković, người Serbia.

Sau khi máy bay cất cánh, cặp vợ chồng bất chợt nghe thấy tiếng nổ đinh tai. Cửa sổ máy bay bị vỡ nát ở độ cao 6.000m. Chỉ vài giây sau, Ljubiša, người ngồi ngay cạnh cửa sổ, đã bị hút qua cửa sổ ra ngoài không trung, đối mặt với cái chết thảm khốc. Svetlana đã cố sức giữ chặt lấy chân chồng trong khoảng 5 phút. Sau đó, các hành khách khác kịp thời chạy đến và kéo ngược ông Ljubiša trở lại cabin trong lúc mặt nạ dưỡng khí rơi xuống.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Svetlana chia sẻ: "Như thể một phần của động cơ bị vỡ ra và va mạnh vào cửa sổ nơi chồng tôi đang ngồi. Tôi lập tức phản xạ và chộp lấy chân anh ấy khi thấy lực hút. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu có chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Cảnh tượng lúc đó vô cùng khủng khiếp".

Vợ chồng Ljubiša và Svetlana trải qua một phen thập tử nhất sinh khi cửa sổ máy bay vỡ.

Sự hỗn loạn bao trùm chuyến bay. Một số hành khách hoảng loạn, trong khi những người khác vội vã lao vào giúp đỡ. Svetlana nhớ lại có một người đàn ông và một phụ nữ nhanh chóng giúp bà kéo chồng trở lại.

Chiếc máy bay buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp sau sự cố kinh hoàng. Nhiều hành khách lo sợ rằng họ sẽ không thể sống sót khi chiếc máy bay phải tiếp tục bay khoảng 30 phút trong tình trạng cửa sổ bị hư hại.

Hiện tại, ông Ljubiša vẫn phải điều trị tại bệnh viện và chưa thể nói chuyện do các vết thương quá nặng. Ông bị bỏng do ma sát không khí và đang trong trạng thái sốc tâm lý nghiêm trọng.

Svetlana cho biết bàn tay của chồng bà bị thương nặng và trên người có nhiều vết bỏng. Bà nhớ lại rằng chồng mình đã ngất đi vài lần trong suốt sự cố và hiện tại không nhớ được nhiều về những gì đã xảy ra.

Một hành khách trong chuyến bay chia sẻ: "Thật may mắn là người chồng đã không tháo dây an toàn. Vợ anh ấy giữ chặt chân chồng suốt 5 phút cho đến khi các hành khách khác chạy đến giúp sức và kéo ngược trở lại cabin".

Đoạn video do một tiếp viên hàng không của Ryanair chia sẻ cho thấy cánh quạt động cơ bị mất, lỗ thủng lớn xuất hiện trên phần vỏ bọc động cơ và ô cửa sổ bị vỡ vụn.

Một cánh quạt động cơ bay bị long ra rồi va vào cửa sổ gây vỡ, thủng.

Theo dữ liệu chuyến bay được công bố công khai, chiếc máy bay của Ryanair đã hạ cánh trở lại sân bay sau 1 giờ 14 phút. Một nữ hành khách mang thai được đưa đến bệnh viện. Theo truyền thông địa phương, sức khỏe của thai phụ ổn định và cô đã được xuất viện.

Bình luận về sự cố, Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên bệnh viện công Hy Lạp (POEDIN) nhận định đây suýt nữa đã là một thảm kịch.