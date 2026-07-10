Hàng chục hộ dân sống bất an trong những căn nhà nứt, nghiêng lún ở Gia Lai

Hàng chục ngôi nhà bị nứt trong quá trình thi công đường ở Gia Lai

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hàng chục hộ dân tại Khu vực 8 (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) hiện đang sống bất an khi nhà cửa xuất hiện các vết nứt lớn và dấu hiệu nghiêng lún.

Sự cố này được xác định xảy ra sau khi dự án tuyến đường ven biển (ĐT 639), đoạn từ QL1D nối với QL19 mới triển khai thi công, do Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dù Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai nhiều lần kiểm tra và đánh giá thiệt hại để lên phương án bồi thường sau khi hoàn thành tuyến đường. Tuy nhiên các hộ dân bị ảnh hưởng liên tục kiến nghị giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Phao (59 tuổi) cho hay, nhà ông chi chít những đường nứt kéo dài, bức tường trên gác mái gần như nứt rời ra. "Mỗi ngày gia đình chúng tôi luôn sống trong cảnh bất tiện và thấp thỏm", ông Phao chia sẻ.

Ông Huỳnh Tần (70 tuổi) có nhà sát tuyến đường cho biết, từ khi tuyến đường triển khai thi công vào năm 2024, nhà ông và con trai đều có tình trạng nứt tường nhà và sụt lún nền. Những vết nứt và sụt lún ngày càng to, dài hơn và sâu hơn theo quá trình thi công đường.

Nhà của bà Nguyễn Thị Điệp (52 tuổi) là một trong những căn nhà bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo ghi nhận từ cổng đến phòng ngủ nhà bà Điệp nơi nào cũng xuất hiện vết nứt, thậm chí gian nhà nhỏ phía trước dường như bị tách rời và phải chống đỡ bằng các cột gỗ.

"Việc đánh giá và bồi thường chậm từ phía chủ đầu tư đang đẩy người dân chúng tôi vào thế khó. Nhiều hộ buộc phải chuyển ra ngoài thuê nhà ở tạm, phát sinh thêm chi phí sinh hoạt trong khi những người ở lại phải ra hiên ngủ để đề phòng bất trắc", bà Nguyễn Thị Điệp chia sẻ.

PV ghi nhận tại tổ 7 và 8 (Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc), hơn 20 ngôi nhà trong tình trạng hư hỏng với các vết nứt kéo dài từ nền lên tường, trần nhà bị bong tróc và nhiều cột, dầm bê tông bị tách rời khỏi kết cấu ban đầu.

Không chỉ những căn nhà cấp bốn mà ngay cả những công trình kiên cố hai tầng cũng bị sụt lún nền.

Ông Phạm Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, trước đó chủ đầu tư đã ghi nhận có gần 40 hộ dân bị ảnh hưởng do lu nền đường. Trong đó hơn nửa hộ dân đã nhận tiền bồi thường, số còn lại vẫn chưa nhận vì chưa đồng ý với giá trị bồi thường theo kết quả tính toán của đơn vị bảo hiểm.

"Không có việc chậm trễ trong công tác bồi thường như các hộ dân phản ánh, mức bồi thường hiện tại của đơn vị bảo hiểm vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ phía người dân nên chúng tôi sẽ tính toán lại giá trị thiệt hại theo yêu cầu của các hộ dân", ông Quốc cho hay

Dự án xây dựng tuyến đường ve biển (ĐT 639) đoạn từ Quốc lộ 1D nối Quốc lộ 19 mới có chiều dài tuyến 4,3km, với tổng mức đầu tư hơn: 1.700 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây lắp gần 1.000 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng hơn 700 tỷ đồng.

Vốn đầu tư sử dụng ngân sách rung ương: 600 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 1.100 tỷ đồng. : 1.124,917. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2026.

Thời gian khởi công tháng 3/2023, thời gian hoàn thành tháng 9/2026.