Đóng

Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma tuý ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 11/9, Công an phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã test nhanh ma túy đối với các công nhân trong khu lán trại tại khu công nghiệp AMATA.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới