Hai thủ khoa 30 điểm khối B ở TP.HCM học cùng trường, đều chọn ngành Y

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngay sau khi điểm thi vừa công bố, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, có hai thí sinh học chung trường cùng là thủ khoa khối B với số điểm tuyệt đối 30/30.

Đó là thí sinh Nguyễn Lê Yến Nhi lớp 12B4 và Đinh Ngọc Hải Lam lớp 12B2 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM).

Nguyễn Lê Yến Nhi lớp 12B4 (bên trái) và Đinh Ngọc Hải Lam lớp 12B2.

Trao đổi với PV ngay sau khi biết kết quả, Yến Nhi không giấu được sự xúc động. Nữ sinh cho biết em chỉ nghĩ mình làm bài khá tốt chứ không dám tin sẽ đạt điểm tuyệt đối. Người đầu tiên em báo tin là bố mẹ và người thân trong gia đình.

Điều đặc biệt ở Yến Nhi là em không xuất thân từ trường chuyên. Hai năm lớp 10 và 11, nữ sinh này học tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Gia Lai). Đến năm lớp 12, Yến Nhi quyết định chuyển vào TP.HCM học nội trú và mạnh dạn chuyển tổ hợp môn từ Toán - Lý sang tổ hợp phù hợp với mục tiêu theo đuổi ngành Y.

"Đó là quyết định khá mạo hiểm nhưng em muốn thử sức để theo đuổi ước mơ của mình", Yến Nhi chia sẻ.

Xa gia đình từ năm lớp 12, cuộc sống của nữ sinh gần như hoàn toàn tự lập. Bố mẹ chỉ thỉnh thoảng vào thăm, còn phần lớn thời gian em học tập và sinh hoạt tại trường.

Lịch học của Yến Nhi kéo dài từ 6h sáng đến 11h 30, buổi chiều tiếp tục từ 13 giờ đến 16 giờ 45, buổi tối tự học đến khoảng 21 - 22h. Theo nữ sinh, bí quyết lớn nhất không nằm ở việc học quá nhiều mà là học chắc kiến thức nền.

"Thầy cô trong trường ôn rất kỹ. Em ưu tiên học thật vững lý thuyết trong sách giáo khoa rồi mới luyện đề. Việc làm nhiều đề giúp quen dạng bài và không bị bỡ ngỡ khi bước vào phòng thi", Yến Nhi chia sẻ bí quyết học tập.

Gia đình Yến Nhi có truyền thống giáo dục. Bố mẹ của em đều là giáo viên THCS. Sau khi đạt 30 điểm, nữ sinh dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Dược TPHCM.

Cùng đạt 30 điểm tuyệt đối còn có nữ sinh Đinh Ngọc Hải Lam lớp 12B2. Khác với Yến Nhi, Hải Lam theo học tại trường từ năm lớp 10 và cũng lựa chọn phương pháp học tập khá đơn giản nhưng hiệu quả: nắm thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa, học kỹ phần lý thuyết trước khi mở rộng sang các dạng bài nâng cao.

Hải Lam chia sẻ, gia đình luôn là nguồn động lực lớn để em cố gắng trong suốt quá trình học tập. Sau kỳ thi, nữ sinh này xác định theo đuổi ngành Y tại TP.HCM để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ.

Dù xuất phát điểm khác nhau, một người đến từ trường phổ thông ở Gia Lai và chỉ chuyển vào TP.HCM ở năm học cuối cấp, một người kiên trì học tập theo lộ trình ổn định, cả hai đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần tự học, sự kỷ luật và niềm đam mê với nghề y.

Hai câu chuyện của những thủ khoa 30 điểm không chỉ là thành tích đáng tự hào của bản thân và gia đình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng: nền tảng kiến thức vững chắc, sự kiên trì và mục tiêu rõ ràng luôn là "chìa khóa" để chinh phục những cột mốc cao nhất.