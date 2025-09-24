Hải Phòng, Hưng Yên đồng loạt cấm biển, di dời dân để ứng phó siêu bão Ragasa

(VTC News) -

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão Ragasa.

Theo đó, thành phố cấm tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; dừng tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 14h ngày 24/9.

Lực lực chức năng TP Hải Phòng kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, chòi canh, bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, hoàn thành trước 18h ngày 24/9; kiên quyết không để các tàu thuyền thuỷ sản, phương tiện đường thuỷ nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú theo quy định; sẵn sàng phương án điều động, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Tại Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, triển khai các phương án phòng chống bão theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Khu vực biển Cồn Vành, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã ven biển và các đơn vị liên quan cấm biển từ 12h ngày 24/9, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi sau thời điểm cấm biển; bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã khu vực ven biển, cửa sông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các hộ lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản ở các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông.

Tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực nhà yếu, nhà tạm, khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. Các công việc trên phải hoàn thành trước 18h ngày 24/9.