Hải Phòng công bố Quyết định của Thủ tướng về Khu kinh tế, Khu thương mại tự do

(VTC News) -

Chiều 30/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng, với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới”.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, thúc đẩy, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn; đặc biệt là Khu thương mại tự do TP Hải Phòng tạo dòng vốn FDI chất lượng cao, có tính lan tỏa công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế cho lãnh đạo TP Hải Phòng.

Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được Thủ tướng ban hành ngày 12/2.

Với quy mô 5.300 ha tại khu vực phía Tây thành phố, Khu kinh tế chuyên biệt tập trung vào các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất và các hoạt động nghiên cứu, phát triển.

Với định hướng này, Khu kinh tế chuyên biệt không chỉ tạo thêm quỹ đất cho các dự án công nghệ và sản xuất chuyên sâu mà còn hình thành địa bàn phát triển gắn nghiên cứu với sản xuất, đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng tiếp nhận các chuỗi dự án có giá trị gia tăng lớn.

Việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt mở rộng cơ cấu thu hút đầu tư của Hải Phòng sang các ngành dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bổ sung động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây thành phố.

Lãnh đạo Trung ương và Hải Phòng tham dự hội nghị.

Đến ngày 14/3, Thủ tướng ban hành Quyết định số 431/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến 2050.

Trước đó, Khu kinh tế ven biển phía Nam được thành lập theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 và nhiệm vụ lập Quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 3/7/2025.

Quyết định số 431/QĐ-TTg là cơ sở để xây dựng khu vực ven biển phía Nam trên diện tích khoảng 20.000 ha, xây dựng hình thành các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đến cảng biển và hệ thống logistics.

Khu kinh tế ven biển phía Nam được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của Hải Phòng, đồng thời là trung tâm kinh tế biển có vai trò hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác và tạo động lực phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững; tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, đô thị hiện đại, cảng biển và logistics.

Phân khu 1 (Khu Thương mại tự do) có diện tích khoảng 2.923 ha tại một phần xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng.

Cũng tại hội nghị hôm nay (30/7), UBND TP Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2,6 tỷ USD.

Trong đó có 4 dự án khu công nghiệp mới: Tiên Lãng 2, Trung Lập (giai đoạn 1), An Hòa, Gia Lộc 3; 9 dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp cấp mới và tăng vốn; 2 biên bản ghi nhớ hợp tác các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư dự kiến 540 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư của các dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ tại hội nghị đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Ông Lê Ngọc Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng - phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nhấn mạnh, với chủ đề “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới” cùng khát vọng vươn lên, để đạt mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, đầu mối giao thương chiến lược khu vực và quốc tế; là đô thị cảng biển lớn, đi đầu trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, Hải Phòng sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như logistics; dịch vụ cảng biển; du lịch; giáo dục; khoa học - công nghệ; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện đa phương thức.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên và tạo môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm gắn bó, đồng hành lâu dài; thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Hải Phòng sẽ xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, hành động vì người dân và doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính toàn diện, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Thành phố chú trọng làm tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, hiện đại và đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt phát triển. Mọi dự án đầu tư sẽ được đặt trong tổng thể không gian quy hoạch, bảo đảm hiệu quả lâu dài, hài hòa giữa kinh tế với xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế, mở rộng không gian phát triển và chuỗi cung ứng chiến lược, phát huy vai trò đầu tàu động lực phía Bắc, là cực phát triển quan trọng, kết nối hiệu quả trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa Việt Nam – Trung Quốc và các trung tâm kinh tế khu vực ASEAN, quốc tế.

Các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, ưu tiên đầu tư cảng biển nước sâu Lạch Huyện; cảng Nam Đồ Sơn; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; tuyến đường bộ cao tốc ven biển; tuyến kết nối sân bay Gia Bình; tuyến kết nối Đông - Tây thành phố; các tuyến vành đai 2, vành đai 3… và hệ thống logistics kết nối vùng, liên thông quốc tế.

Hải Phòng sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề, kỹ năng số, quản trị hiện đại, ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

“Hải Phòng luôn xác định, doanh nghiệp thành công thì địa phương mới phát triển. Vì vậy, thành phố sẽ sát cánh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hỗ trợ hiệu quả nhằm kiến tạo một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài.

Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác chăm lo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu ”không ai bị bỏ lại phía sau“- vì một Hải Phòng phát triển hài hòa, nhân văn và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18 - Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về ”Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển“, ông Lê Ngọc Châu cam kết.