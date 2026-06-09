Hà Nội phản hồi đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi trong nhà cao tầng

(VTC News) -

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phát triển Tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng và khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4/6, Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phát triển tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng và khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo đề xuất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp, ông Bùi Duy Cường ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu định hướng phát triển chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm.

Lãnh đạo thành phố đồng thời ghi nhận các đề xuất nghiên cứu đầu tư của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Phối cảnh mô hình Tổ hợp chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. (Ảnh: BAF)

Các nội dung đề xuất bước đầu cơ bản phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung, giết mổ tập trung, chế biến sâu và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất của thành phố.

Để bảo đảm việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và các quy định của pháp luật, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

Các đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện về sự phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng, khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung với các quy hoạch, định hướng phát triển ngành, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường, an toàn sinh học và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng hợp kết quả, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/6 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND thành phố giao Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án; trong đó tập trung làm rõ phương án đầu tư, hiệu quả đầu tư, công nghệ áp dụng, giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, phương án sử dụng đất, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và các nội dung có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất dự án, tài liệu do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cung cấp, ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan, Sở Tài chính nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự phù hợp của các đề xuất với quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và các quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định trước ngày 15/7.

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã: Bất Bạt, Đa Phúc, Bình Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đánh giá các đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; kịp thời tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội.