Hà Nội chi hơn 4.063 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy

(VTC News) -

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại hội nghị cho biết, về tổ chức bộ máy, thành phố đã nhanh chóng thành lập và ổn định tổ chức bộ máy của 126 xã, phường mới, bao gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 126/126 Đảng bộ xã, phường đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy điều động tổng số 5.258 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố về công tác tại 126 xã, phường; Quyết định về việc tạm giao chỉ tiêu Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND xã, phường thuộc thành phố Hà Nội đối với 9.622 biên chế, trong đó 3.280 công chức cấp huyện điều động về cấp xã, 6.342 cán bộ, công chức cấp xã điều động về các xã.

Thành phố cũng giải quyết chế độ chính sách cho 4.294 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 4.063,6 tỷ đồng. Hà Nội tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng “cầm tay, chỉ việc”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Bên cạnh đó, 100% xã, phường đã có trụ sở làm việc ổn định, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, đồng thời hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và 126 điểm tại các xã, phường đi vào hoạt động ổn định. Từ ngày 1/7 đến ngày 30/8, các đơn vị tiếp nhận 523.292 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, đã giải quyết 413.036 hồ sơ (đúng hạn 402.282, chiếm 97,39%), đang giải quyết 110.256 hồ sơ.

Đặc biệt, tình hình kinh tế - xã hội được duy trì ổn định, với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% trong 6 tháng cuối năm 2025, thành phố đã tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công được bàn giao và tiếp tục triển khai...

Về nhiệm vụ thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025 đạt 8,3-8,5%; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với những người bị tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số xã, phường tiếp tục nêu kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Các kiến nghị, đề xuất tập trung vào công tác cán bộ, trong đó nhiều xã, phường nêu tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, kế toán, giáo dục, y tế...

Trao đổi về các đề xuất, kiến nghị của các xã, phường, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, cùng với việc bảo đảm trụ sở làm việc của 126 xã, phường ngay từ ngày 1/7, thành phố đã chỉ đạo rà soát các trụ sở dôi dư.

Sau khi hoàn thành rà soát, thẩm định 420 trụ sở dôi dư, ngày 5/9 vừa qua, Sở Tài chính trình Thường trực Thành ủy phương án phân bổ sử dụng các trụ sở này. Sau khi phê duyệt phương án sẽ được bố trí kinh phí để cải tạo dựa trên đề xuất của địa phương và bảo đảm đúng yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Viết Thành)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là việc mới, vừa làm vừa tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, vì nhiều việc chưa có tiền lệ.

Các địa phương cũng kiến nghị nghiên cứu mở các lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể và chính quyền theo hướng “cụ thể, cầm tay chỉ việc”; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng; hướng dẫn xử lý tài sản dôi dư (nhà, đất); tiếp tục ban hành các quy định về phân cấp quản lý Nhà nước các lĩnh vực kinh tế - xã hội...

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiều vấn đề liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở sẽ được HĐND thành phố giải quyết trong kỳ họp tới đây.

Thời gian tới, các xã, phường cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tinh thần chủ động, bảo đảm hiệu quả; lưu ý, những vấn đề phát sinh cần sớm được rà soát để tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời.