Giữ khẩn cấp kẻ đánh ông lão 72 tuổi trên đường phố TP.HCM

Nguyễn Lâm Minh Tuấn - người lái ô tô đánh cụ ông bị Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng.

