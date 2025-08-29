Gian hàng mô phỏng chuyến bay của Sun Group ở Triển lãm A80 hút khách tham quan

(VTC News) -

Đón khách từ 28/8 đến 5/9/2025 trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc Gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), không gian trải nghiệm của Sun Group với thiết kế như một chuyến bay nghệ thuật đang là một trong những gian hàng gây ấn tượng mạnh nhất và hút khách tham quan nhất.

Đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay với hàng trăm không gian trải nghiệm được đầu tư công phu, hội tụ hàng nghìn hiện vật, hình ảnh sống động, kể lại hành trình phát triển của đất nước qua thành tựu nổi bật của các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng những doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tiêu biểu.

Một trong những không gian trải nghiệm gây ấn tượng mạnh nhất là của Tập đoàn Sun Group, với thiết kế độc đáo như một “chuyến bay nghệ thuật”. Thông qua không gian giàu tính sáng tạo và có nhiều trải nghiệm tương tác trực tiếp, Sun Group tái hiện hành trình gần hai thập kỷ “làm đẹp những vùng đất” khắp ba miền, góp phần định hình diện mạo mới cho nhiều địa phương, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch và nghỉ dưỡng quốc tế.

Du khách sẽ được đi qua hành trình “làm đẹp những vùng đất” của Sun Group qua 5 zone, tương ứng với từng “trạm dừng” của chuyến bay xuyên Việt. Khởi đầu hành trình, du khách bước vào không gian mô phỏng phòng chờ hạng thương gia tại Zone 1, nhận “hộ chiếu Du ngoạn Việt Nam” và thẻ lên máy bay SPA001.

Đây là cuốn “hộ chiếu” đặc biệt với số lượng giới hạn, được phát miễn phí cho khách tham quan. Cầm trên tay cuốn hộ chiếu này, du khách sẽ được du ngoạn khắp 3 miền đất nước với mỗi trang đều được thiết kế như một tấm postcard, cùng “bỏ túi” những hình ảnh đẹp và tìm hiểu thông tin về những dự án mà Sun Group đang “làm đẹp những vùng đất”.

Zone 2 mang tên Hành lang cảm xúc, với 6 màn hình LCD lớn như những ô cửa sổ máy bay. Từ đây du khách được chiêm ngưỡng sự thay đổi ngoạn mục của nhiều vùng quê Việt Nam – từ hoang sơ, trầm lắng tới vươn mình trở thành điểm đến lễ hội, giải trí rực rỡ, thu hút hàng triệu du khách.

Ở khu vực Zone 3 – Hành trình Ánh Dương là bản đồ lịch sử tương tác kể lại dấu ấn Sun Group qua gần hai thập kỷ. Khi chạm vào từng điểm đến, những hình ảnh trên màn hình sẽ hiện lên sống động.

Hành khách trên chuyến bay sẽ thấy Sa Pa lặng lẽ nay thay da đổi thịt, với giấc mơ chinh phục Fansipan – Nóc nhà Đông Dương của hàng triệu du khách đã thành hiện thực với tuyến cáp treo kỷ lục; Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa đã vươn mình từ vùng đất trầm lắng thành điểm hẹn bốn mùa; Đà Nẵng với Cầu Vàng huyền thoại; Tây Ninh với quần thể tâm linh Núi Bà Đen; Phú Quốc – đảo ngọc trỗi dậy thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng toàn cầu.

Không gian thu hút khách nhất là Zone 4 – Beloved Vietnam: Yêu Việt Nam qua từng chuyến đi, nơi những bức ảnh check-in độc đáo ra đời.

Du khách được bước vào không gian với mái vòm mô phỏng Mặt Trời với hiệu ứng trình diễn 3D mapping 360 độ. Từ đây, hành khách sẽ du ngoạn khắp non sông đến với đỉnh Fansipan linh thiêng, Bà Nà của Đà Nẵng rực rỡ với Cầu Vàng, Tây Ninh hùng vĩ cùng quần thể Núi Bà Đen; Phú Quốc lộng lẫy với Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town và show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of The Sea đạt kỷ lục Guinness thế giới…

Chặng cuối cùng Zone 5 – The Future of the Sun: Tầm nhìn tỏa sáng sẽ tái hiện những dự án tương lai góp phần thay đổi diện mạo những vùng đất đầy tiềm năng như Xanh Island Cát Bà, Quần thể tâm linh Huyền tích Am Tiên, Nhà hát Opera Hồ Tây, Bệnh viện Mặt Trời - Sun Group Healthcare, Tòa tháp Khát vọng - Aspira Tower Phú Quốc, dự án mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc…

Cảnh hoàng hôn lộng lẫy trên màn hình LED sẽ khép lại hành trình nhưng mở ra niềm tin về một Việt Nam rực rỡ trong kỷ nguyên mới.

Ông Hoài Nam, cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 95, sư đoàn 325, một vị khách tham quan gian hàng của Sun Group vào sáng 28/8, chia sẻ cảm xúc sau khi trải nghiệm “hành trình bay” ấn tượng này: “Là một người dân Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào về sự phát triển chung của dân tộc, của đất nước, trong đó có sự góp sức của Sun Group.

Tôi thấy doanh nghiệp của ta có cách làm khác biệt, có thương hiệu không chỉ trong nước mà còn ở cả quốc tế. Đây là điều mừng đối với người Việt Nam nói chung và cá nhân tôi nói riêng”.

Với không gian có nhiều trải nghiệm tương tác, nhiều khung hình ấn tượng và đặc biệt là câu chuyện “18 năm kiên định với sứ mệnh kiến tạo điểm đến, nâng tầm vị thế Việt Nam” tràn đầy cảm hứng, gian hàng của Sun Group hứa hẹn là tâm điểm mà không du khách nào có thể bỏ qua khi tới Triển lãm A80.

Hãy cùng hòa chung không khí trên “chuyến bay đặc biệt”, khám phá những công trình biểu tượng du lịch đầy tự hào, như những chứng nhân cho sự thay da đổi thịt ngoạn mục của đất nước trong thời kỳ đổi mới.