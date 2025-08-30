Đóng

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới

(VTC News) -

Ngày 30/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Vân Khánh
