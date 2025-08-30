+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới
(VTC News) -
Ngày 30/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 127,4 - 128,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
Vân Khánh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Các tuyến đường diễu binh 2/9 và vị trí xem đẹp nhất
09:21 30/08/2025
Tin nóng
Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới
09:18 30/08/2025
Reels
Chủ tịch nước Cuba và phu nhân thăm Việt Nam, dự lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
09:18 30/08/2025
Thời sự quốc tế
Bão số 6 Nongfa hình thành trên Biển Đông, hôm nay đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Trị
08:36 30/08/2025
Thời tiết
Huyền thoại xe hiệu suất cao Nissan GT-R R34 bị khai tử
08:33 30/08/2025
Xe
Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9
08:31 30/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung lần đầu sau nhiều năm
08:22 30/08/2025
Tuyển sinh
Chiến sĩ Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tập hợp tại lễ tổng duyệt diễu binh 2/9
08:20 30/08/2025
VTC NEWS TV
Mua ô tô dưới 500 triệu đồng với VinFast VF 5
08:09 30/08/2025
Xe
Suy giảm thị lực ở người lớn tuổi - đừng bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị
08:00 30/08/2025
Sức khỏe
Tàu cao tốc tương lai của Nga sẽ không cần người lái
07:57 30/08/2025
Khoa học - Công nghệ
'Tinh hoa đại ngàn, biển xanh hội tụ': Thanh âm cồng chiêng hòa cùng nhịp sóng
07:54 30/08/2025
Đời sống
Cần mang theo những gì khi đi xem diễu binh, diễu hành để giữ sức khỏe?
07:54 30/08/2025
Tư vấn
Công nghệ 30/8: Intel nhận 5,7 tỷ USD sớm từ thỏa thuận CHIPS Act
07:49 30/08/2025
Khoa học - Công nghệ
Không đánh trận nào, vì sao Lý Tiểu Long vẫn được coi là 'sư tổ' MMA?
07:30 30/08/2025
Võ Thuật
Vì sao cúm dễ bùng phát trong mùa tựu trường?
07:16 30/08/2025
Tư vấn
Nhận định, dự đoán tỷ số Man Utd vs Burnley hôm nay 30/8: Ai cứu Amorim?
07:00 30/08/2025
Bóng đá Anh
Ăn búp phê nhưng lén mang về, nữ khách hàng đập phá rồi bỏ chạy khi bị phát hiện
07:00 30/08/2025
Chuyện bốn phương
Sau 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim ‘Em bé Hà Nội’ giờ ra sao?
07:00 30/08/2025
Sao Việt
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 400 tỷ đồng
06:49 30/08/2025
Bản tin 113
Bão số 6 sắp hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết Hà Nội đến ngày 2/9
06:41 30/08/2025
Thời tiết
Ông Putin: Nga, Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt thương mại
06:38 30/08/2025
Thời sự quốc tế
Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM ngày 30/8 mấy giờ, kênh nào?
06:30 30/08/2025
Lịch bóng đá
Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Tiếp tục suy giảm
06:17 30/08/2025
Thị trường
Hà Nội: Giá nhà ở xã hội đắt ngang nhà thương mại
06:00 30/08/2025
Bất động sản
Kinh nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO
05:57 30/08/2025
Thời sự quốc tế
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/8: Ma Kết chậm trễ, Bảo Bình khởi sắc
05:48 30/08/2025
Lịch vạn niên
Trực tiếp: Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh
05:45 30/08/2025
VTC NEWS TV
Những vấn đề cần lưu ý khi xây bể bơi trong nhà
05:34 30/08/2025
Bất động sản
43 khối diễu binh, khí tài quân sự tiến về Ba Đình trước giờ tổng duyệt
05:22 30/08/2025
Tin nóng