Giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.390 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua.

Vân Khánh
