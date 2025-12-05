Giá vàng hôm nay 5/12: Trong nước giảm, thế giới tăng

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới gần như không đổi, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đã làm lu mờ tác động hỗ trợ từ đồng USD suy yếu. Thị trường hiện dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ sắp công bố - yếu tố quan trọng định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trước thềm cuộc họp tháng 12.

“Lợi suất trái phiếu tăng đang kìm đà tăng của vàng, trong khi chỉ số USD yếu đi phần nào hỗ trợ”, chuyên gia Edward Meir của Marex nhận định.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1%, trong khi chỉ số USD chạm mức thấp nhất một tháng, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn với người mua ở thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh minh hoạ).

“Vàng đang diễn biến chính xác như những gì người ta mong đợi, trong một thế giới với nợ chính phủ tăng và lãi suất giảm”, Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô Nitesh Sha tại WisdomTree cho biết.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những đợt thoái lui lớn hơn sẽ tiếp tục thất vọng, vì kim loại quý này dự kiến sẽ tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc từ sự suy yếu kinh tế ngày càng gia tăng, điều sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất vào tuần tới và đến hết năm 2026, từ đó đẩy lợi suất trái phiếu danh nghĩa và thực tế xuống thấp hơn, cũng như làm suy yếu đồng USD.

Theo nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades, phe mua vàng vẫn đứng ngoài quan sát, trước số liệu lạm phát PCE được công bố vào ngày 5/12. Điều này, cùng với tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng trên thị trường chứng khoán, đang hạn chế đà tăng của giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC niêm yết ở mức 151,8 - 153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.209 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với rạng sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong khoảng 1 tuần qua, giá vàng thế giới mất khoảng 160 USD/ounce, đang giằng co quanh mốc tâm lý 4.200 USD/ounce. Dù có thể biến động mạnh trong ngắn hạn trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư nhưng giá vàng vẫn được dự báo tích cực trong trung, dài hạn.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy, các ngân hàng trung ương đã mua vào khoảng 53 tấn vàng trong tháng 10 vừa qua, tăng 36% so với tháng trước. Xu hướng mua vàng vẫn mạnh mẽ đang hỗ trợ giá vàng đi lên.

Theo dữ liệu công bố ngày thứ 5, đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ giảm còn 191.000 - thấp nhất trong hơn ba năm và thấp hơn nhiều so với dự báo 220.000. Trước đó một ngày, báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ mất 32.000 việc làm trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi.

Kết quả khảo sát hơn 100 chuyên gia kinh tế của Reuters: phần lớn dự báo Fed sẽ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp 9-10/12, nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang hạ nhiệt. Giới đầu tư đang chờ chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

“Thị trường sẽ ít biến động từ nay đến tuần tới và giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp”, Meir nói thêm, đồng thời dự báo vàng khó quay lại mức đỉnh gần 4.400 USD/ounce trong năm nay.