Giá trị sống khác biệt từ căn hộ hạng sang trung tâm Đà Nẵng

Anh Huỳnh Trọng Thành (kinh doanh ôtô, phường Hải Châu) chia sẻ: “Trước đây, bố mẹ tôi sống trong căn nhà phố nhiều năm. Dù đã quen với nếp sinh hoạt, nhưng việc leo cầu thang ngày càng trở thành trở ngại bởi tuổi tác. Nhà lại nằm trong khu dân cư ồn ào và thiếu không gian xanh. Chính điều đó thôi thúc tôi tìm một chốn an cư cho bố mẹ, một nơi vừa tiện nghi, vừa an toàn và gần gũi”.

Sống an yên ngay giữa lòng phố thị

Sau khi tìm hiểu nhiều dự án, anh Thành đã quyết định mua tặng bố mẹ một căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 2 của The Filmore Da Nang. Việc lựa chọn căn hộ tầng thấp mang đến sự an tâm lớn cho người cao tuổi, bởi khoảng cách vừa phải, thuận tiện di chuyển ra sảnh, công viên hay khu vực sinh hoạt chung.

Căn hộ 2 phòng ngủ với thiết kế thông minh và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp tại The Filmore Da Nang.

Một trong những giá trị mà anh Thành đánh giá cao chính là sự kết nối tự nhiên với cảnh quan xung quanh. Từ căn hộ, bố mẹ anh chỉ mất vài phút để di chuyển ra tuyến phố đi bộ ven sông Hàn hay thư giãn trong công viên. Nếu những căn hộ tầng cao hấp dẫn bởi tầm nhìn panorama, thì căn hộ tầng thấp lại mang đến trải nghiệm sống gần gũi hơn cho người cao tuổi.

Với anh Thành, niềm vui lớn nhất là vào mỗi dịp cuối tuần, cả gia đình có thể sum họp trong chính căn hộ này. Con cháu ghé thăm thuận tiện, trẻ nhỏ thỏa thích vui chơi tại khu sinh hoạt chung hay công viên lân cận, trong khi ông bà luôn cảm thấy an toàn và tiện nghi nhờ dịch vụ quản lý – vận hành chuyên nghiệp trong một môi trường sống văn minh.

The Filmore Da Nang là khu căn hộ hạng sang duy nhất đã bàn giao ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Không gian sống tiện nghi, cân bằng giữa công việc và gia đình

Vừa có con nhỏ, lại vừa điều hành một cửa hàng mỹ phẩm online, chị Tuyết Hoa hiểu rõ giá trị của một không gian sống tiện nghi khi lựa chọn căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 3 của The Filmore Da Nang.

Ở căn hộ tầng thấp mang lại sự thuận tiện rõ rệt khi chỉ vài bước là chị Hoa có thể xuống giao - nhận hàng hóa, đồng thời tiện đưa đón con đi học. Vị trí đắc địa của The Filmore Da Nang khi nằm ngay tuyến phố đi bộ Bạch Đằng giúp chị tối ưu thời gian cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc con cái.

Căn hộ được thiết kế với hệ kính Low-E kịch trần giúp mở rộng không gian.

Không gian căn hộ sáng thoáng với hệ kính Low-E kịch trần, giảm ồn, tránh bức xạ nhiệt cùng thiết kế thông minh, đủ riêng tư nhưng vẫn ấm cúng cho gia đình nhỏ. Đặc biệt, tiêu chuẩn bàn giao từ các thương hiệu danh tiếng như thiết bị vệ sinh Kohler, bếp Bosh, khóa cửa Yale, ứng dụng smarthome Schneider… giúp chị Hoa tiết kiệm đáng kể chi phí hoàn thiện.

Điều khiến chị Hoa hài lòng nhất chính là hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và thư giãn được bố trí trên tầng thượng. Từ hồ bơi nước ấm có thể sử dụng quanh năm, phòng gym trang bị hiện đại, đến khu thư giãn yên tĩnh và không gian lounge ngoài trời để cả gia đình cùng tận hưởng… tất cả đã mang đến cho chị trải nghiệm thoải mái và trọn vẹn hơn.

Hệ tiện ích cao cấp tích hợp trên tầng thượng mang lại trải nghiệm sống đặc quyền ngay trung tâm thành phố.

“Ở đây, tôi vừa có thể tập trung cho công việc, vừa có nhiều thời gian chất lượng hơn cho con. Quan trọng nhất là con tôi được lớn lên trong môi trường lành mạnh, trong lành và an toàn. Hơn nữa, tôi còn tìm thấy sự gắn kết với nhiều hàng xóm có cùng phong cách sống”, chị Hoa chia sẻ.

Giải pháp đầu tư thông minh

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, căn hộ tầng thấp tại The Filmore Da Nang còn sở hữu giá trị đầu tư. Với mức giá “mềm” hơn so với tầng cao, đây là lựa chọn hợp lý để khai thác cho thuê, đặc biệt khi nhóm khách hàng gia đình có trẻ nhỏ hay người cao tuổi thường ưu tiên tầng thấp.

Căn hộ The Filmore Da Nang ghi nhận tính thanh khoản cao khi đáp ứng nhu cầu thuê của nhiều khách hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang đã bàn giao tại trung tâm Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, quỹ căn 2 phòng ngủ tầng thấp tại The Filmore Da Nang càng trở nên đáng giá. Mức giá hiện tại khá cạnh tranh, mở ra cơ hội cho những ai tìm kiếm không gian sống tiện lợi và đầu tư lâu dài.

Đúng như triết lý “kiến tạo giá trị trên từng milimet vuông” mà Filmore Development theo đuổi, mỗi căn hộ không chỉ là nơi an cư, mà còn là tài sản sinh lời với tiềm năng tăng trưởng bền vững. Đây chính là thời điểm vàng để sở hữu một trong những sản phẩm ngày càng hiếm trong phân khúc căn hộ hạng sang đã bàn giao tại trung tâm Đà Nẵng.

