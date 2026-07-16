Gia Lai chấn chỉnh việc đưa du khách nằm lên san hô chụp ảnh khi nước cạn

(VTC News) -

Ngày 15/7, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được những hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc một số đơn vị du lịch tại Hòn Khô tự ý chèo Sup (hay còn gọi là ván chèo đứng hay ván lướt sóng có mái chèo) dẫn khách lên các bãi rạn san hô ở thời điểm nước cạn để săn ảnh, khiến dư luận bức xúc.

“Chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra, xác minh và chấn chỉnh đơn vị kinh doanh du lịch có hành vi chèo Sup, dẫn khách nằm trên san hô để chụp ảnh. Đồng thời có phương án tuyên truyền người dân địa phương và du khách chung tay bảo vệ môi trường biển đẹp của địa phương để có một môi trường du lịch an toàn, văn minh”, ông Nguyễn Thành Danh cho hay.

Hình ảnh một đơn vị kinh doanh du lịch dẫn khách nằm trên san hô ở thời điểm nước cạn tại hòn khô gây bức xúc dư luận.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện những clip, hình ảnh một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn Hòn Khô (phường Quy Nhơn Đông) chèo sup, dẫn khách lên những rạn san hô để chụp ảnh.

Điều đáng nói, hành động này thực hiện vào thời điểm nước rút, san hô gần như lộ thiên trên mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương đến hệ sinh thái san hô.

Trên thực tế, nhiều người không biết san hô là những sinh vật sống. Chúng kết nối với nhau tạo thành các rạn san hô - một trong những hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú nhất trên Trái Đất. Đây là nơi trú ngụ, sinh sản và kiếm ăn của hàng nghìn loài sinh vật biển như cá, giáp xác và thân mềm. Một rạn san hô khỏe mạnh chính là trái tim sống của đại dương.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều rạn san hô ở Việt Nam đang bị tổn thương do hoạt động du lịch không bền vững.

Chỉ một hành vi nhỏ có thể khiến cấu trúc san hô gãy vỡ, tổn thương mất hàng chục năm để phục hồi, thậm chí là chết.

Sau khi những hình ảnh ở Hòn Khô lan truyền, một tài khoản có tên Thụy Bằng chia sẻ: “Thực tế mình thấy rất nhiều bạn hướng dẫn viên dẫn khách leo trèo, giẫm đạp, nằm trực tiếp để chụp ảnh cho đẹp. Còn có người lấy cây chèo đẩy thẳng vào mấy cụm san hô mềm lớn...

Mong chính quyền địa phương sớm có qui định nghiêm hơn để bảo vệ các cụm san hô ở đây và các hướng dẫn viên du lịch đều nên ý thức về tầm quan trọng của sinh thái và môi trường biển”

Cùng ngày, đại diện đơn vị du lịch G.S.C-Q.N, đơn vị được cho là trực tiếp dẫn khách chụp ảnh trên những rạn san hô thông tin, đơn vị đã gỡ bài đăng quảng cáo chụp ảnh du khách với san hô trên các nền tảng, đồng thời xác nhận hành vi trên là không đúng.

“Khi dẫn khách ra chụp ảnh thì san hô còn nằm dưới mặt nước, trong quá trình chụp cho khách nước rút nhanh quá nên không để ý san hô đã lộ thiên”, đại diện đơn vị du lịch G.S.C-Q.N cho biết.

Vô tư đưa du khách đến quay chụp trên những rạn san hô hoàn toàn lộ thiên. (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ tại vùng biển Hòn Khô (làng chài Nhơn Hải), trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông trải dài từ khu vực Bãi Dứa đến Hòn Sẹo (làng chài Nhơn Lý) sở hữu hệ thống rạn san hô đẹp, tự nhiên và phong phú. Đây đang là tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển cho địa phương này.

Những rạn san hô được người dân tại đây ví von như cánh rừng nhiệt đới của biển, là một trong những hệ sinh thái đa dạng, là nơi sinh sống, kiếm ăn, sinh sản của hàng nghìn loài sinh vật biển. Nhất là bãi đẻ của tôm hùm giống, một loài hải sản mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho ngư dân địa phương.

Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên Báo Điện tử VTC News về thực trạng hệ sinh thái bãi rạn san hô đứng trước nguy cơ bị xâm hại bởi các hoạt động tự phát, UBND phường Quy Nhơn Đông đã khẩn trương tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, trực quan và trên Đài truyền thanh địa phương để nhân dân và du khách chung tay bảo vệ sinh vật biển khu vực này.