(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay quay đầu giảm, tiếp tục xu hướng biến động mạnh trong tuần này.

Giá cà phê thế giới hôm nay 11/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 10/7, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 quay đầu giảm mạnh 4,72% (191 USD/tấn), xuống 3.852 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 4,57% (183 USD/tấn), về mức 3.819 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm 175-177 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm mạnh 3,92% (13,65 US cent/pound), xuống còn 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,72% (12,2 US cent/pound), đạt 316 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh: News)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo trang tin Barchart, giá cà phê giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Sáu khi thị trường tiếp tục biến động mạnh trong tuần này.

Trong tuần, Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) đã nhiều lần nâng mức ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai cà phê và ca cao, qua đó làm giảm lượng thanh khoản trên thị trường và góp phần khiến biến động giá trở nên mạnh hơn.

Theo các nhà giao dịch, những lo ngại về thời tiết tại Brazil, với độ ẩm quá cao làm cản trở hoạt động thu hoạch, cùng các tín hiệu ngày càng rõ ràng về hiện tượng El Niño, đã khiến giới đầu tư tài chính quay trở lại mua mạnh.

Việc các quỹ đầu cơ nắm giữ vị thế mua ròng quá lớn trên thị trường cà phê Robusta ICE có thể làm khuếch đại bất kỳ đợt giảm giá nào. Báo cáo Commitment of Traders (COT) công bố hôm thứ Sáu cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 7/7, các quỹ đã tăng thêm 5.607 hợp đồng mua ròng đối với cà phê robusta ICE, nâng tổng vị thế mua ròng lên 44.195 hợp đồng, mức cao nhất trong hơn 2 năm.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE đã giảm trong 3 tháng qua, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá. Tồn kho cà phê Arabica được ICE giám sát giảm xuống 344.269 bao vào thứ Sáu, mức thấp nhất trong 2,25 năm. Trong khi đó, tồn kho Robusta sau khi chạm đáy 2 năm ở mức 3.631 lô vào ngày 15/5, đã tăng lên 4.200 lô vào thứ Sáu, mức cao nhất trong khoảng 3,5 tháng.

Những lo ngại hiện tượng El Niño có thể gây thiệt hại cho vụ cà phê của Brazil trong năm tới vẫn là yếu tố hỗ trợ giá. Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ dự báo có tới 81% khả năng El Niño sẽ đạt cường độ rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, nằm trong nhóm các đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận.