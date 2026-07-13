Ghép gan từ người hiến chết não, bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối được xuất viện

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V. (SN 1963, trú Ba Đồn, Quảng Trị) sau ca ghép gan thành công với nguồn mô, tạng từ một người chết não hiến là P.H.N (SN 1976).

Ngoài ông N.Q.V các người được ghép mô tạng từ nguồn tạng trên còn có các bệnh nhân T.T.N.L (1994) và L.V.T (1998) được ghép thận, hiện sức khỏe ổn định, dự kiến ra viện vào ngày 16/7; bệnh nhân N.T.L (SN 1992 - được ghép tim, hiện vẫn đang theo dõi và đã ăn uống bình thường); bệnh nhân N.T.T (SN 1954 được ghép giác mạc đã ra viện).

Đây cũng là lần thứ 11 Bệnh viện Trung ương Huế ghép gan thành công, đánh dấu thêm bước tiến trong làm chủ kỹ thuật và phối hợp đa chuyên khoa, xử trí các biến chứng trong và sau mổ ghép.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân N.Q.V trong ngày được ra viện. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân N.Q.V bị xơ gan giai đoạn cuối, nhập viện ngày 13/6 và có đăng ký ghép tạng tại Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế.

Ca phẫu thuật được triển khai trong chương trình lấy, ghép đa mô, tạng từ người hiến chết não. Đây cũng là lần thứ hai Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tự chủ quy trình lấy và ghép tạng tại đơn vị, gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip gặp các biến chứng sau mổ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tích lũy cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đội ngũ y bác sĩ kịp thời xử trí đạt kết quả tốt. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân N.Q.V. ổn định, chức năng gan phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh viện Trung ương Huế cho rằng, kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn của đơn vị, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng đến phẫu thuật, hồi sức. Triển khai đồng thời tại 7 phòng mổ và chăm sóc sau ghép. Đây là tiền đề quan trọng để bệnh viện phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép đa tạng.

“Mỗi ca ghép thành công không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của việc hiến mô, tạng. Bệnh viện trân trọng tri ân người hiến tạng và gia đình đưa ra quyết định nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh…", Bệnh viện Trung ương Huế nhắn gửi.