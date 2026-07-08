Gần 40 học sinh nhập viện ở Đắk Lắk, Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn thực phẩm

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Tân An khiến gần 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, các học sinh xuất hiện hàng loạt triệu chứng như đau bụng, nôn ói, khó chịu sau khi ăn và được đưa đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám, điều trị.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý vụ việc, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc tương tự.

Đối với công tác điều trị, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thuốc men và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị tích cực cho các học sinh, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Một học sinh lớp 1 trường đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: VOV)

Song song với đó, ngành y tế địa phương phải khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu và đơn vị chế biến thực phẩm. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong trường học. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc tổ chức bữa ăn an toàn cho học sinh cần được siết chặt.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định, chủ động cung cấp thông tin chính xác đến người dân và sớm công bố kết quả điều tra khi có kết luận chính thức.

Trước đó, trưa 3/7, gần 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của Trường HV bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, khó chịu nghi do ngộ độc thực phẩm. Các em được đưa đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn phường Tân An để cấp cứu.

Trong số này, 18 học sinh được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đến nay, một số em đã được xuất viện sau khi sức khỏe ổn định, những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Nhi.