Đóng

EVN: Đăng ký điện mặt trời mái nhà giúp quản lý hệ thống an toàn

(VTC News) -

EVN giải thích việc đăng ký điện mặt trời mái nhà giúp quản lý hệ thống hiệu quả, đảm bảo an toàn lưới điện, không phải làm khó người dân.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới