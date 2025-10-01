Đứa trẻ bị bắt cóc 33 năm trước thành doanh nhân thành đạt, tìm mẹ ruột báo hiếu

(VTC News) -

Sau 33 năm lang thang, Vương Tiểu Cúc, một doanh nhân giàu có ở Trung Quốc, cuối cùng đã được đoàn tụ với người mẹ ruột thất lạc từ lâu của mình là Vương Ninh Xuân.

Vương Tiểu Cúc bị kẻ lạ mặt bắt cóc khi mới hơn 1 tháng tuổi và sau đó được một cặp vợ chồng ở Hà Nam nhận nuôi. Lớn lên trong gia đình nghèo khó, cậu bé khao khát giàu có, thành đạt và đã bỏ học vào năm 12 tuổi để đi làm. Năm 2015, Vương thành công trong việc kinh doanh ở Tứ Xuyên. Khi đoàn tụ với mẹ ruột, anh lập tức mua cho bà một bất động sản ở Thành Đô (Tứ Xuyên) và tặng một bao lì xì cùng thẻ ngân hàng, hy vọng sẽ bù đắp lại khoảng thời gian hai mẹ con đã bỏ lỡ.

Theo Elephant News, hồi bé, Vương Tiểu Cúc dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng luôn được cha mẹ nuôi và bà ngoại hết lòng chăm sóc. Hiện anh điều hành một doanh nghiệp gạch ốp lát ở Tứ Xuyên.

Ba tháng trước, doanh nhân này nhờ cảnh sát và các tình nguyện viên giúp đỡ và nộp mẫu máu để tìm mẹ ruột. Sau khi phân tích ADN và so sánh các dữ liệu, anh thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống Kiều Gia, Vân Nam. Ngay khi Vương Tiểu Cúc sắp đến đó, cảnh sát gọi điện xác nhận rằng mẹ ruột của anh đã được tìm thấy. Nghe tin, anh bật khóc: "Tôi thấy trên ảnh rồi, chắc chắn là mẹ tôi”.

Ngày đoàn tụ, anh và vợ lái xe từ Tứ Xuyên đến Kiều Gia, hai mẹ con ôm nhau khóc. Bà Vương Ninh Xuân mừng rỡ quỳ xuống, Vương Tiểu Cúc cũng quỳ xuống nghẹn ngào: "Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ rồi. Con đến muộn rồi”.

Vương Tiểu Cúc hạnh phúc ăn món bánh trôi tàu trong ngày gặp lại mẹ.

Vương Tiểu Cúc nói mẹ anh bị tiểu đường và huyết áp cao, cần dùng thuốc dài ngày nên anh đưa bà về Thành Đô để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc hàng ngày. Anh cũng chuẩn bị 33 bao lì xì mừng 33 lần sinh nhật mẹ bị bỏ lỡ, tặng bà một bất động sản ở Thành Đô và thẻ ngân hàng có số dư lớn, hy vọng mẹ anh sẽ có phần đời còn lại an lành, sung túc.

Vương Ninh Xuân nhớ lại, khi chồng qua đời, bà mang thai năm tháng và nhất quyết sinh đứa trẻ, một mình nuôi con khôn lớn. Trong lúc làm việc, bà đã tin nhầm một người, dẫn đến việc con trai bà bị bắt cóc. Bà đau khổ và ăn năn đến mức nhịn đói ba ngày, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử bằng cách nhảy sông.

Sau đó, bà Ninh Xuân lấy chồng và có thêm bốn đứa con. Nhiều năm trời, bà vẫn kiên trì ở Kiều Gia, không dám rời đi vì sợ mất vĩnh viễn đứa con trai thất lạc. Trong mơ, bà thường thấy con trai mình, lúc đó vẫn còn là đứa bé, ngủ với hai tay cuộn tròn trong vòng tay bà.

Giờ đây, khi cuối cùng được đoàn tụ, bà may 33 đôi lót giày cho con và tặng lại chiếc vòng tỳ hưu mình đã đeo nhiều năm như một lời chúc phúc, tượng trưng cho vai trò trụ cột của con trai trong gia đình.

Vương Tiểu Cúc nhấn mạnh rằng trong tương lai, anh không chỉ đưa mẹ về sống cùng mà còn dự định đưa bốn đứa em cùng mẹ khác cha đến định cư tại Thành Đô. Anh bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ nuôi về cách nuôi dạy của họ và cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ đoàn tụ.

"Mẹ tôi đã phải chịu đựng quá nhiều trong nửa đầu cuộc đời. Tôi muốn bà sống hạnh phúc trong nửa đời sau", doanh nhân nói.