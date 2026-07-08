(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 8/7

Theo dự báo thời tiết hôm nay 8/7, khu vực miền Trung tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa hè với nền nhiệt khá cao vào ban ngày, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi. Tại một số khu vực, nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ, đặc biệt ở Bắc Trung Bộ và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ.

Diễn biến thời tiết này khiến người dân cần lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài vào buổi trưa, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết hôm nay phổ biến có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực dao động từ 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°C, có nơi trên 35°C. Mức nhiệt này khiến cảm giác oi nóng gia tăng, nhất là tại các đô thị, khu vực ít cây xanh hoặc nơi có nền bê tông, mặt đường hấp nhiệt mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, dù ban ngày trời nắng, nhưng về chiều tối và đêm vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là khi di chuyển ngoài trời, đánh bắt thủy sản ven bờ hoặc hoạt động ở khu vực trống trải.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 8/7: Nhiều nơi nắng nóng trên 35 °C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay nhìn chung khá thuận lợi vào ban ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng phía Bắc khu vực có nơi xuất hiện nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C, có nơi trên 34°C. Nền nhiệt không quá gay gắt trên diện rộng nhưng vẫn đủ tạo cảm giác nóng bức trong khung giờ từ trưa đến đầu giờ chiều.

Đáng chú ý, dù lượng mưa không lớn và phân bố không đều, người dân vẫn cần theo dõi diễn biến mưa dông về chiều tối. Các hiện tượng đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên biển, trên các tuyến đường đèo dốc hoặc khu vực đang thi công ngoài trời.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết hôm nay có phần bất ổn hơn so với dải đồng bằng ven biển. Dự báo cho thấy khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 26-29°C, có nơi trên 29°C. So với khu vực ven biển miền Trung, nền nhiệt ở Tây Nguyên thấp hơn, thời tiết dịu hơn vào ban ngày nhưng nguy cơ mưa dông lại cao hơn rõ rệt vào chiều tối.

Đây cũng là khu vực được cảnh báo có khả năng xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại những nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và trơn trượt trên các tuyến đèo dốc.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Thời tiết miền Trung hôm nay duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông, người dân cần chủ động theo dõi bản tin thời tiết để sắp xếp lịch trình phù hợp. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, nguy cơ nắng nóng cục bộ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời.

Người dân nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nắng gắt từ 11h đến 15h, bổ sung nước thường xuyên, che chắn đầy đủ khi di chuyển. Đồng thời, cần theo dõi mây dông vào cuối ngày để chủ động thu dọn đồ đạc, tránh trú an toàn khi có sét hoặc gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, người dân sinh sống gần sườn dốc, suối nhỏ, ngầm tràn cần đề phòng nguy cơ mưa lớn cục bộ gây sạt lở hoặc nước dâng nhanh. Việc cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan khí tượng sẽ giúp hạn chế rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra.

Trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông cuối ngày, người dân nên thường xuyên cập nhật dự báo mới nhất để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và di chuyển, đồng thời giảm thiểu nguy cơ trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.