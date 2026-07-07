Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 7/7: Nắng nóng 32-35°C, vài nơi có mưa dông

(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay trải dài từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có sự phân hóa nhất định giữa các khu vực. Nhìn chung, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ phổ biến ở mức khá cao, trong khi chiều tối và tối là thời điểm mưa dông dễ xuất hiện.

Tại nhiều địa phương miền Trung, kiểu thời tiết đặc trưng trong ngày là sáng và trưa nắng, chiều tối chuyển mưa dông. Điều này khiến người dân cần chủ động sắp xếp lịch trình đi lại, lao động ngoài trời cũng như theo dõi diễn biến thời tiết để phòng tránh các hiện tượng cực đoan trong cơn dông.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C. Thời tiết phổ biến là có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên đến chiều tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác hơn.

Với nền nhiệt cao, cảm giác oi nóng có thể xuất hiện vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đặc biệt ở những khu vực đô thị hoặc nơi ít cây xanh. Dù mưa không diễn ra trên diện rộng suốt cả ngày, người dân vẫn cần đề phòng các cơn dông bất chợt vào cuối ngày.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong cơn dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân tại khu vực Thanh Hóa đến Huế nên hạn chế đứng gần cây cao, biển quảng cáo, cột điện khi trời chuyển mưa dông.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 7/7: Nắng nóng 32-35°C

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay nhìn chung khá ổn định với nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, nhiệt độ cao nhất 32-35°C. Khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái có mây, ngày nắng, kèm theo mưa rào và dông vài nơi.

So với các khu vực khác của miền Trung, Duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng nắng rõ hơn trong ngày. Tuy nhiên, mưa dông cục bộ vẫn có thể xảy ra ở một số địa phương, nhất là vào thời điểm chiều tối hoặc khi xuất hiện nhiễu động thời tiết.

Người dân và du khách tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết nếu có kế hoạch tắm biển, du lịch hoặc di chuyển xa.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ là khu vực có hình thái thời tiết phức tạp hơn trong ngày 7/7. Nhiệt độ thấp nhất tại đây dao động 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất ở mức 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Dự báo cho thấy khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi trong ngày, nhưng từ chiều tối đến tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, thậm chí cục bộ có nơi mưa to. Đây cũng là khu vực được cảnh báo mạnh về nguy cơ thời tiết cực đoan trong mưa dông.

Khuyến cáo thời tiết miền Trung hôm nay

Trước diễn biến thời tiết miền Trung hôm nay 7/7, người dân tại các khu vực cần lưu ý một số điểm quan trọng để chủ động ứng phó:

Hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời.

Theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên, nhất là vào chiều tối khi mưa dông có thể xuất hiện nhanh.

Chủ động phòng tránh lốc, sét, gió giật mạnh bằng cách tránh trú dưới cây lớn, gần khu vực trống trải hoặc công trình không chắc chắn.

Với khu vực Cao nguyên Trung Bộ, cần đề phòng nguy cơ mưa lớn cục bộ, có thể gây ngập úng ở vùng thấp hoặc ảnh hưởng đến giao thông. Người dân nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt, sản xuất và di chuyển phù hợp.