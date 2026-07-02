(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 2/7 có sự phân hóa giữa ban ngày và chiều tối. Trong khi ban ngày trời phổ biến có nắng, nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng, thì từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng tại nhiều khu vực.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt tại các khu vực miền núi và ven biển.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực miền Trung hôm nay

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay duy trì nền nhiệt khá cao.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35°C, có nơi trên 35°C.

Ban ngày trời có mây, nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông cũng như sản xuất nông nghiệp. Người dân cần hạn chế di chuyển hoặc trú dưới cây lớn khi có dông, đồng thời theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 2/7: Nắng nóng trên 35°C, chiều tối mưa dông

Thời tiết tại Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay nhìn chung vẫn khá oi nóng vào ban ngày.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35°C, có nơi trên 35°C.

Trời có mây, ngày nắng, cục bộ xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh và ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền ven bờ.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên hôm nay

Khu vực Tây Nguyên hôm nay có thời tiết dịu hơn so với các tỉnh ven biển miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24°C, có nơi dưới 20°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30°C, có nơi trên 30°C.

Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đến tối nay và chiều mai, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa vừa, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm cần lưu ý

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mặc dù ban ngày nhiều nơi tại miền Trung có nắng nóng, nhưng sự kết hợp giữa nền nhiệt cao và độ ẩm lớn sẽ làm gia tăng khả năng hình thành các cơn dông mạnh vào chiều tối.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực có hệ thống thoát nước kém. Tại các vùng đồi núi, người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, các hiện tượng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh trong cơn dông có thể gây ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng, hệ thống điện cũng như hoạt động giao thông.

Theo dự báo, trong những ngày tới, khu vực miền Trung vẫn tiếp tục xuất hiện hình thái thời tiết nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng để chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết bất lợi.