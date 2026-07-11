(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 11/7 có sự phân hóa rõ giữa các khu vực. Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ chịu tác động của rãnh thấp kết hợp gió mùa tây nam, khiến mưa dông xuất hiện trở lại vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong khi đó, dải ven biển Nam Trung Bộ vẫn phổ biến ít mưa, trời nắng nhiều, nền nhiệt ở mức cao.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Huế

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26-29°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 34°C. Thời tiết trong ngày nhìn chung có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, từ chiều 11/7, khu vực này được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng lưu ý, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm, có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân, nhất là tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông suối hoặc các tuyến đường thường xuyên ngập úng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong mưa dông ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi có mưa dông lớn, đồng thời chú ý an toàn cho các công trình ngoài trời, biển quảng cáo, cây xanh và hệ thống điện dân sinh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 11/7: Thanh Hóa đến Huế có nơi mưa rất to

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Thời tiết tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết hôm nay tiếp tục đặc trưng bởi trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36°C. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ, khiến cảm giác oi bức gia tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

So với khu vực Bắc Trung Bộ, mưa ở Nam Trung Bộ ít hơn và phân bố không đều, chủ yếu xuất hiện cục bộ về chiều tối hoặc đêm. Nền nhiệt cao kéo dài trong ngày cũng khiến nguy cơ mất nước, say nắng tăng lên, đặc biệt với người lao động làm việc ngoài trời.

Thời tiết tại Cao nguyên Trung Bộ

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết trong ngày 11/7 phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Đáng chú ý, khu vực này được cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cảnh báo mưa dông diện rộng ở miền Trung

Theo bản tin cảnh báo của cơ quan khí tượng, mưa dông, mưa lớn cục bộ khả năng tiếp diễn tại một số khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên trong những giờ tới.

Người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng như khu vực Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Với diễn biến thời tiết thất thường trong ngày 11/7, người dân miền Trung nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng để chủ động sắp xếp công việc, đi lại và có phương án phòng tránh phù hợp.