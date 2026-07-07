(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay 7/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay nền nhiệt không quá cao nhưng độ ẩm trong không khí vẫn ở mức lớn, dễ gây cảm giác oi bức vào ban ngày. Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 31-34°C.

Trong ngày, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên mưa chủ yếu xuất hiện cục bộ và không kéo dài. Đến chiều tối và tối, mưa có xu hướng gia tăng với mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to cục bộ.

Người dân tại miền Nam, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển vào khung giờ tan tầm, cần chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù và theo dõi sát diễn biến thời tiết để tránh bị ảnh hưởng bởi các cơn mưa dông đến bất chợt.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 7/7: TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày. Mặc dù mưa không xuất hiện liên tục, nhưng đến cuối ngày, khả năng mưa dông sẽ tăng lên rõ rệt. Đáng chú ý, một số khu vực có thể xuất hiện mưa to cục bộ, gây ngập úng tạm thời tại các vùng trũng thấp, khu đô thị đông dân cư hoặc những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Ngoài mưa lớn, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay

Tại TP.HCM, thời tiết hôm nay không có nhiều khác biệt so với toàn khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 32-34°C. Trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và tối mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác hơn, trong đó cục bộ có nơi mưa to. Bên cạnh đó, các hiện tượng như sét, gió giật mạnh, mưa đá cũng cần được đề phòng, dù không xảy ra thường xuyên.

Người dân nên chú ý an toàn khi tham gia giao thông, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, đồng thời kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình để tránh rủi ro khi mưa dông kéo dài.

Nhìn chung, thời tiết miền Nam hôm nay 7/7 cho thấy khu vực Nam Bộ và TP.HCM tiếp tục duy trì hình thái nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa tăng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C, không quá gay gắt nhưng độ ẩm cao khiến thời tiết vẫn oi bức.

Mưa dông xuất hiện vào cuối ngày có thể giúp giảm nhiệt, nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều nguy cơ thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân cần chủ động cập nhật thông tin dự báo để sắp xếp công việc, đi lại và sinh hoạt hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng do thời tiết xấu gây ra.