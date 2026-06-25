(VTC News) -

Thời tiết miền Nam hôm nay 25/6

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, khiến thời tiết duy trì trạng thái nắng gián đoạn vào ban ngày và mưa rào, dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.

Trong ngày, các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu có mây thay đổi, nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, có nơi cao hơn. Độ ẩm không khí ở mức cao tạo cảm giác oi bức, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tuy nhiên, từ khoảng chiều tối, mây dông phát triển mạnh trở lại. Nhiều khu vực trên toàn miền khả năng xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 25/6: Nhiều nơi mưa lớn cục bộ.

Các tỉnh tại khu vực miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, thời tiết tương tự với trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo gió giật mạnh và sấm sét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế di chuyển ngoài trời khi có mưa lớn bất chợt, đồng thời đề phòng cây đổ và ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay 25/6

Dự báo thời tiết chi tiết khu vực miền Nam ngày 25/6

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay tại TP.HCM

Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C.

Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết Nam Bộ những ngày tới

Trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng gián đoạn vào ban ngày, mưa dông về chiều tối. Lượng mưa có xu hướng tăng nhẹ do hoạt động mạnh hơn của gió mùa Tây Nam, đặc biệt trong các khung giờ chiều muộn và tối.

Theo dự báo, mưa dông tại miền Nam có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới, với những đợt mưa lớn cục bộ xuất hiện xen kẽ. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng để chủ động phòng tránh thiên tai.