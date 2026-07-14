(VTC News) -

Tổng quan thời tiết miền Nam hôm nay 14/7

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 14/7 cho thấy khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khiến mưa dông xuất hiện trên diện rộng vào chiều tối và đêm.

Nhiều nơi được cảnh báo có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp. Trong khi đó, ban ngày thời tiết vẫn khá oi bức với nền nhiệt dao động từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.Trong ngày, thời tiết nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa có xu hướng gia tăng rõ rệt từ chiều tối đến đêm, trong đó cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to.

Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, nhiều khu vực đô thị có thể xảy ra ngập úng cục bộ, đặc biệt tại những tuyến đường thấp, hệ thống thoát nước kém. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và sắp xếp lịch trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ra.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 14/7: Chiều tối mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 14/7

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-27°C, cao nhất 31-33°C.Dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn kết hợp với triều cường và hệ thống thoát nước quá tải có thể khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại trong giờ cao điểm buổi chiều và tối. Người dân nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp khi tham gia giao thông.

Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ do mưa lớn gây ra.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây xanh, cột điện hoặc các công trình không kiên cố trong thời điểm xảy ra dông. Các phương tiện lưu thông trên đường cũng cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mưa lớn làm giảm tầm nhìn.

Khuyến cáo người dân

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hình thái mưa dông ở Nam Bộ vẫn còn khả năng duy trì trong những ngày tới do gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Người dân sinh sống tại các khu vực thường xuyên ngập úng, cần chủ động vệ sinh hệ thống thoát nước quanh nơi ở, kiểm tra mái nhà, biển quảng cáo và các vật dụng ngoài trời để hạn chế thiệt hại khi xảy ra gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để kịp thời ứng phó với các diễn biến bất thường của mưa dông, góp phần bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão.