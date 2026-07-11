(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết miền Nam hôm nay ban ngày, trời có mây, nắng xuất hiện từng lúc, nền nhiệt duy trì ở mức không quá cao. Tuy nhiên, về chiều và tối, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động ổn định, nhiều nơi ở Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, một số điểm mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C. Dự báo trong ngày trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Với hình thái thời tiết này, khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ đều có thể xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt vào cuối ngày. Mưa có thể không kéo dài nhưng cường độ tăng nhanh trong thời gian ngắn, gây ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, đặc biệt ở khu vực đô thị đông dân cư hoặc nơi hệ thống thoát nước chưa kịp tiêu thoát.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông ở Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc biển quảng cáo khi dông lốc xuất hiện.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 11/7: Nam Bộ mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 11/7

Tại TP.HCM, dự báo thời tiết hôm nay có nhiều điểm tương đồng với toàn khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong khung giờ sáng và trưa, TP.HCM vẫn có thể xuất hiện nắng gián đoạn, thời tiết tương đối oi nóng do độ ẩm không khí cao. Tuy nhiên, từ cuối giờ chiều, mây đối lưu phát triển mạnh có thể khiến nhiều khu vực xuất hiện mưa dông. Một số quận, huyện vùng ven và khu vực có mật độ xây dựng dày đặc có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ nếu mưa lớn trùng thời điểm tan tầm.

Người dân TP.HCM được khuyến cáo chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước khi di chuyển, chuẩn bị áo mưa, kiểm tra lộ trình để tránh các tuyến đường dễ ngập nước.

Cảnh báo thời tiết cực đoan

Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn điển hình của mùa mưa, khi mưa dông thường xuất hiện vào chiều và tối sau quãng thời gian nắng gián đoạn ban ngày. Mức nhiệt phổ biến từ 31-34°C không quá gay gắt, nhưng độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức vẫn duy trì ở nhiều nơi.

Đáng lưu ý các hiện tượng đi kèm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện bất ngờ, đặc biệt tại các khu vực mưa phát triển mạnh về chiều tối. Vì vậy, người dân tại Nam Bộ và TP.HCM cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực cây lớn, công trình tạm hoặc vùng ngập sâu khi mưa dông xảy ra.