(VTC News) -

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Nam Bộ hôm nay có mây, mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối đến tối, mưa dông xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực, trong đó một số nơi có thể xảy ra mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay 10/7

Khu vực Nam Bộ trong ngày 10/7 được dự báo có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 31-34°C. Ban ngày trời có mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt duy trì ở mức khá cao kết hợp với độ ẩm lớn khiến cảm giác oi bức vẫn xuất hiện tại nhiều nơi, nhất là vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Về chiều tối và tối, khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông có thể xuất hiện nhanh, thời gian mưa không quá dài nhưng lượng mưa trong thời gian ngắn có thể khá lớn, gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị đông dân cư hoặc những nơi hệ thống thoát nước kém.

Thời tiết TP.HCM hôm nay

Dự báo thời tiết Tại TP.HCM hôm nay 10/7 được dự báo tương tự xu thế chung của toàn vùng Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi trong ngày, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số khu vực trũng thấp hoặc tuyến đường có hệ thống thoát nước hạn chế có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ khi mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, người dân TP.HCM cũng cần lưu ý nguy cơ sét, gió giật mạnh và mưa đá trong các cơn dông. Dù mưa đá không phải hiện tượng thường xuyên ở Nam Bộ, song cơ quan khí tượng vẫn đưa ra cảnh báo do diễn biến thời tiết đang có nhiều yếu tố bất ổn. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo, công trình tạm hoặc khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 10/7: TP.HCM đề phòng mưa to cục bộ

Vì sao Nam Bộ thường mưa dông vào chiều tối?

Nam Bộ thường có nắng vào buổi sáng và trưa, sau đó mây đối lưu phát triển mạnh vào buổi chiều do nhiệt độ tăng cao kết hợp độ ẩm lớn trong không khí. Khi gió mùa tây nam hoạt động ổn định, lượng ẩm được đưa vào khu vực nhiều hơn, tạo điều kiện cho mưa dông hình thành và mở rộng vào cuối ngày.

Kiểu thời tiết này khiến nhiều địa phương ở Nam Bộ lặp lại trạng thái “sáng nắng, chiều mưa” trong nhiều ngày liên tiếp. Mưa dông vào chiều tối tuy góp phần làm dịu nhiệt nhưng cũng kéo theo không ít rủi ro như ngập úng, sét đánh, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời.

Trước diễn biến thời tiết hôm nay, người dân Nam Bộ và TP.HCM nên chủ động theo dõi dự báo để sắp xếp lịch trình phù hợp. Nếu phải ra ngoài vào chiều tối, nên mang theo áo mưa, ô dù và chú ý các bản tin cảnh báo mưa dông. Người điều khiển xe máy cần giảm tốc độ khi di chuyển trong mưa lớn, tránh đi qua khu vực ngập sâu hoặc nơi có cây xanh, cột điện dễ đổ ngã khi gió giật mạnh.