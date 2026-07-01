(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/7

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết miền Nam hôm nay 1/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khiến khu vực duy trì trạng thái có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng với nhiều điểm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ dao động từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi trên 33°C. Thời tiết ban ngày vẫn khá oi nóng, tuy nhiên nền nhiệt không quá gay gắt nhờ mây phát triển và những cơn mưa xuất hiện vào cuối ngày.

Gió Tây Nam hoạt động ở cấp 2-3, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành mây đối lưu, làm tăng khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng vào chiều tối.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 1/7: TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Dự báo thời tiết tại TP.HCM hôm nay có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều đến tối, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó không loại trừ những điểm mưa lớn cục bộ.

Nhiệt độ tại TP.HCM dao động từ 25-27°C vào sáng sớm và ban đêm, trong khi mức cao nhất đạt khoảng 32-34°C. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến cảm giác oi bức vẫn xuất hiện trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Người dân khi tham gia giao thông vào khung giờ tan tầm nên chuẩn bị áo mưa, đồng thời chú ý tình trạng ngập úng cục bộ tại các tuyến đường thấp nếu mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông tại Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, làm gãy đổ cây xanh, hư hỏng công trình và mất an toàn đối với người tham gia các hoạt động ngoài trời.

Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Đồng thời, cần ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi xảy ra dông sét để giảm thiểu rủi ro.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết, chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, đặc biệt tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn.

Thời tiết miền Trung hôm nay 1/7 vẫn duy trì hình thái ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa dông. Sự chênh lệch thời tiết giữa ban ngày và ban đêm khá rõ rệt, vì vậy người dân nên chủ động sắp xếp công việc và có các biện pháp phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.