Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 25/6: Ban ngày nắng gắt, chiều tối mưa dông

(VTC News) -

Thời tiết miền Bắc hôm nay 25/6

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt duy trì ở mức cao.

Các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng gay gắt, trong khi khu vực vùng núi khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Dự báo trong ngày 25/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39°C, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 39°C. Độ ẩm không khí ở mức thấp khiến cảm giác oi bức và khó chịu gia tăng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h.

Tại Hà Nội, thời tiết chủ đạo là ít mây, trời nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dự báo khoảng 38°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 29-30°C.

Các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định cũng tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt; một số địa phương như Lai Châu và Điện Biên nền nhiệt thấp hơn so với các tỉnh đồng bằng.

Ngày 24/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm toàn miền Bắc.

Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Trung tâm khí tượng cho biết, đợt nắng nóng hiện tại tại miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 25/6. Sau đó, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông nhiều hơn, giúp nền nhiệt giảm dần.

Dự báo từ ngày 26/6 trở đi, nhiều địa phương ở Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất giảm xuống mức 33-35°C, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Mặc dù nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày, cơ quan khí tượng nhận định khu vực vùng núi Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay 25/6

Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết miền Bắc ngày 25/6

Thời tiết TP Hà Nội hôm nay

Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C.

Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ hôm nay 25/6

Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C.

Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C; riêng vùng núi 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Có mây, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay 25/6

Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, riêng khu Tây Bắc 23-26°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C; riêng Điện Biên, Lai Châu 30-33°C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo người dân trong thời tiết nắng nóng

Trước tình trạng nhiệt độ tăng cao, ngành khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Người lao động ngoài trời cần bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục chống nắng và sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để tránh nguy cơ kiệt sức do nhiệt.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để kịp thời ứng phó với nguy cơ dông lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong chiều tối và đêm.