Dự báo thời tiết 3/7: Miền Bắc có dông rải rác trước khi bước vào đợt mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/6/2026

Ngày 3/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ đêm 3/7 đến ngày 4/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 1, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Các địa phương từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi. Chiều tối và đêm, dải đất này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ đêm 3/7. (Ảnh minh hoạ)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/7 đến hết ngày 5/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực Đông Bắc Bộ với lượng mưa dao động 70-130mm, trong đó khu Đông Bắc 120-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn liên tiếp trong nhiều giờ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp và những nơi có hệ thống thoát nước hạn chế. Bên cạnh đó, các tỉnh miền núi cũng đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn đồi, sườn núi, đặc biệt tại những khu vực đã có mưa nhiều trong thời gian trước đó.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/6/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.