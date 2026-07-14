Dự báo thời tiết 14/7: Miền Bắc nắng mạnh, cục bộ nắng nóng trên 35°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/7/2026

Ngày 14/7, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Bắc Bộ phổ biến nắng mạnh, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục là những khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ vào chiều tối và tối, tiềm ẩn nhiều rủi ro do các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ngày 14/7, miền Bắc nắng mạnh, cục bộ nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, thời tiết ban ngày ở Bắc Bộ phổ biến ít mây, trời nắng, tạo cảm giác oi nóng, một số nơi nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 35°C. Đây là mức nhiệt được dự báo trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn.

Chiều tối và đêm, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi. Mặc dù lượng mưa không lớn và phân bố không đều nhưng các cơn dông cục bộ vẫn có thể ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sản xuất ngoài trời.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/7/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.