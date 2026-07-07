Đóng phim từ 16 tuổi, Tăng Thanh Hà trở thành 'ngọc nữ màn ảnh' thế nào?

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, cô còn chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên. Cùng từ đây, danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi Tăng Thanh Hà suốt nhiều năm sau.