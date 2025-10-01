Đóng

Động đất mạnh 6,9 độ richter rung chuyển miền Trung Philippines

Ngày 30/9, ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong trận động đất mạnh 6,9 độ richter làm rung chuyển Cebu, miền Trung Philippines.

