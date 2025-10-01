+
++
Động đất dữ dội tại Philippines, ít nhất 27 người thiệt mạng
(VTC News) -
Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, vào tối 30/9, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn một trăm người bị thương.
LINH NGÂN
Tin mới
Động đất mạnh 6,9 độ richter rung chuyển miền Trung Philippines
12:22 01/10/2025
Reels
Động đất dữ dội tại Philippines, ít nhất 27 người thiệt mạng
12:19 01/10/2025
VTC NEWS TV
Rùa đầu to cực hiếm bò vào nhà dân ở Quảng Ngãi
12:18 01/10/2025
Tin nhanh 24h
Bão Bualoi và mưa lũ làm 51 người chết và mất tích, thiệt hại 8.016 tỷ đồng
12:13 01/10/2025
Tin nóng
Xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng giá 138 triệu đồng/lượng: Chuyên gia cảnh báo
12:08 01/10/2025
Thị trường
Phòng khám tuyển bác sĩ rởm, 'vẽ' bệnh moi tiền ở Đà Nẵng: Khởi tố loạt lãnh đạo
12:00 01/10/2025
Bản tin 113
Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025
11:56 01/10/2025
Thời tiết
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong miếu ở Khánh Hòa
11:45 01/10/2025
Đời sống
Thống kê Barcelona đấu với PSG: Quả bóng bạc phô diễn đẳng cấp
11:40 01/10/2025
Champions League
Tổng Bí thư: Tấn công mạng không còn tự phát, được tổ chức bởi các thế lực thù địch
11:38 01/10/2025
Tin nóng
Dùng xe cẩu cứu người dân xứ Thanh thoát khỏi dòng lũ tử thần trong đêm
11:26 01/10/2025
Tin nóng
Tranh cãi chuyện cho nghỉ học muộn, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?
11:19 01/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Vì sao dân mạng gọi 1/10/2025 là ngày bước sang năm số 1, năm gieo hạt?
11:19 01/10/2025
Giới trẻ
Chính phủ Mỹ đóng cửa từ 0h ngày 1/10
11:14 01/10/2025
Thời sự quốc tế
Hệ lụy gì khi Chính phủ Mỹ đóng cửa từ 1/10?
11:04 01/10/2025
Tư liệu
Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 2
11:04 01/10/2025
Champions League
Loạt hình ảnh xúc động pha chút hài hước trong ngày Hà Nội ngập nặng
11:01 01/10/2025
Giới trẻ
EVN cập nhật tình hình khắc phục sự cố điện sau bão số 10
10:59 01/10/2025
Kinh tế
7 loại thực phẩm dưỡng thận có đầy ngoài chợ
10:56 01/10/2025
Tư vấn
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/10 và rạng sáng 3/10
10:55 01/10/2025
Cần biết
Ngày mai, giá xăng có thể tăng sau 1 phiên giảm
10:54 01/10/2025
Thị trường
Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại hứng đợt mưa lớn diện rộng
10:46 01/10/2025
Thời tiết
Trung Quốc phát triển 'thần tốc', thách thức vị thế tàu sân bay số 1 của Mỹ
10:43 01/10/2025
VTC NEWS TV
Xác minh clip chủ nhà hàng ở Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi
10:38 01/10/2025
Tin nóng
Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân trước Liên Hợp Quốc
10:36 01/10/2025
VTC NEWS TV
Vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng phát hành ở Đà Nẵng
10:31 01/10/2025
Thị trường
Đóng điện thành công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên
10:16 01/10/2025
Kinh tế
6G sẽ thay đổi mạng di động: Nhanh hơn, sạch hơn
10:13 01/10/2025
Chuyển đổi số
Đường vẫn ngập ngang gối, dân Hà Nội chen chúc dắt xe lội nước đi làm từ sớm
10:08 01/10/2025
Tin nóng
Sức hút của mô hình 'Sống - Làm việc - Vui chơi' ngay tọa độ cửa ngõ quốc tế
09:58 01/10/2025
Dự án