Động đất dữ dội tại Philippines, ít nhất 27 người thiệt mạng

Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, vào tối 30/9, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn một trăm người bị thương.

