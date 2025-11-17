Đoàn xúc tiến K-Digital Busan 2025 đạt hơn 31 triệu USD tư vấn tại TP.HCM

(VTC News) -

Viện Xúc tiến Công nghiệp Thông tin Busan (Hàn Quốc) cho biết chương trình “Đoàn xúc tiến thương mại K-Digital Busan - Việt Nam 2025” vừa diễn ra tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ giữa doanh nghiệp Busan và thị trường Việt Nam.

Sự kiện do Viện Xúc tiến Công nghiệp Thông tin Busan phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Khởi nghiệp Busan tổ chức, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp Busan hoạt động trong các lĩnh vực AI, ICT, phần mềm, phần cứng và giải pháp dữ liệu. Đối tác phía Việt Nam gồm các doanh nghiệp CNTT, đơn vị chuyển đổi số và nhà mua hàng đang tìm kiếm giải pháp công nghệ mới.

Lễ ký kết MOU hợp tác công nghệ giữa doanh nghiệp Busan và Việt Nam trong chương trình K-Digital 2025.

54 phiên tư vấn - hơn 31,4 triệu USD giá trị giao dịch

Theo thống kê từ ban tổ chức, 54 phiên tư vấn trực tiếp đã được thực hiện trong khuôn khổ chương trình. Tổng giá trị tư vấn đạt 31,415,000 USD; trong đó 12,960,000 USD đã được chuyển sang giai đoạn thúc đẩy ký kết hợp đồng.

Các phiên làm việc tập trung vào những lĩnh vực đang có nhu cầu cao tại Việt Nam như ứng dụng AI trong doanh nghiệp, tối ưu dữ liệu, nền tảng SaaS, IoT và hệ thống phần mềm quản trị. Sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam đối với công nghệ mới được đánh giá là động lực để các doanh nghiệp Busan mở rộng cơ hội hợp tác.

Một số doanh nghiệp như DoubleO, mBass và Latis Global ký biên bản ghi nhớ ngay tại sự kiện, hướng tới thử nghiệm công nghệ, tích hợp phần mềm và phát triển giải pháp dựa trên AI phù hợp với thị trường Việt Nam.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp trong chương trình K-Digital Busan 2025 tại TP.HCM.

Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng của BusanĐại diện Viện Xúc tiến Công nghiệp Thông tin Busan đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, hệ sinh thái công nghệ đang phát triển và nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong nhiều ngành nghề.

“Hội nghị lần này giúp doanh nghiệp Busan hiểu rõ nhu cầu thị trường, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để kết quả hợp tác được duy trì bền vững”, đại diện Viện cho biết.

Ngoài ra, Busan đang phát triển khu công nghiệp Centum thành trung tâm công nghệ lớn của Hàn Quốc, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam được xem là một trong những điểm đến ưu tiên, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, Big Data và giải pháp số cho doanh nghiệp.

Kế hoạch mở rộng hợp tác trong năm 2025Theo kế hoạch, chương trình K-Digital Busan sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM trong năm 2025, tập trung vào các công nghệ đang được thị trường Việt Nam quan tâm như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, tự động hóa vận hành, SaaS và công nghệ giáo dục.

Đoàn K-Digital Busan 2025 chụp ảnh cùng đối tác Việt Nam tại TP.HCM.

Bên cạnh hoạt động tư vấn thương mại, đoàn Busan sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm, hội thảo công nghệ, khảo sát thị trường và kết nối đầu tư để giúp doanh nghiệp hai bên tiếp cận nhau hiệu quả hơn. Các hỗ trợ về pháp lý, thủ tục và tư vấn thành lập văn phòng đại diện cũng sẽ được tăng cường.

Viện Xúc tiến Công nghiệp Thông tin Busan cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình thương mại hóa và xúc tiến đầu tư, nhằm giúp doanh nghiệp Busan thiết lập hiện diện lâu dài tại Việt Nam.

Tạo nền tảng hợp tác bền vững

Với tổng giá trị tư vấn vượt 31,4 triệu USD và gần 13 triệu USD đang trong tiến trình ký kết, chương trình xúc tiến K-Digital Busan 2025 được đánh giá đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy giao thương công nghệ giữa Việt Nam và Busan. Các kết quả từ hội nghị sẽ tiếp tục được theo dõi để chuyển đổi thành hợp tác thực tế, hướng tới mở rộng hoạt động công nghệ số trong năm 2025.