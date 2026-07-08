Điều gì khiến thịt bò Kobe đắt đỏ đến như vậy?

(VTC News) -

Thịt bò Kobe Nhật Bản từ lâu đã được mệnh danh là vua của các loại thịt bò và là một trong những biểu tượng xa xỉ của nền ẩm thực thế giới, với mức giá có thể lên tới cả ngàn USD cho mỗi kilogram. Nhiều người không thể hiểu nổi chuyện bỏ ra số tiền lớn đến như vậy chỉ để ăn một miếng thịt; và thắc mắc điều gì làm nên cái giá trên trời của bò Kobe.

Vì sao thịt bò Kobe lại đắt?

Giá trị thực sự của thịt bò Kobe nằm ở một hệ thống tiêu chuẩn khắt khe, những yếu tố lịch sử độc bản và một quy trình chăn nuôi cầu kỳ đến mức cực đoan mà không một nơi nào khác trên thế giới có thể sao chép hoàn hảo. Dưới đây là 5 lý do cốt lõi giải thích vì sao thịt bò Kobe lại có mức giá đắt đỏ đến thế.

Miếng thịt bò Kobe có tỷ lệ mỡ nạc hoàn hảo đem đến hương vị thơm ngon. (Ảnh: KKday)

Giống bò thuần chủng

Để một miếng thịt được mang nhãn hiệu "Kobe", con bò đó phải là bò thuần chủng dòng Tajima (một nhánh của giống bò đen Nhật Bản Wagyu). Điểm mấu chốt là dòng máu này phải được giữ gìn tinh khiết suốt hàng trăm năm qua tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản, hoàn toàn không bị lai tạp với bất kỳ giống bò ngoại nhập nào.

Chính quyền địa phương và Hiệp hội Tiếp thị và Khuyến khích Phân phối Bò Kobe kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt phả hệ của từng con bò. Mỗi cá thể bò từ khi sinh ra đã được cấp một mã định danh gồm 10 chữ số, cho phép người ta tra cứu chính xác đến tận ông bà của nó.

Sự khắt khe về mặt di truyền này giúp bò Tajima giữ được cấu trúc cơ địa đặc biệt như mỡ tích tụ xen kẽ đều đặn giữa các thớ cơ thay vì đóng thành một lớp dày quanh xương hoặc dưới da như các giống bò thông thường. Việc bảo tồn một dòng máu thuần chủng qua nhiều thế hệ đòi hỏi chi phí quản lý khổng lồ và sự kiên trì tuyệt đối của người Nhật Bản.

Giống bò Tajima được đánh số nghiêm ngặt rồi con nào đủ tiêu chuẩn mới được cho đi mổ thịt làm bò Kobe. (Ảnh: Wikipedia)

Quy trình chăn nuôi thủ công

Nhiều người thường nghe tin đồn rằng bò Kobe được nghe nhạc cổ điển, uống bia và massage mỗi ngày. Dù thực tế có phần được nói quá lên để truyền thông, nhưng bản chất của quy trình chăm sóc bò Kobe vẫn vô cùng xa hoa và tỉ mỉ.

Bò được nuôi trong những trang trại nhỏ, yên tĩnh, không gian rộng rãi để tránh căng thẳng – yếu tố có thể làm co thắt cơ và khiến thịt bị dai. Chế độ ăn của bò Tajima được thiết kế riêng biệt bởi từng thợ nuôi, bao gồm các loại cỏ khô chất lượng cao, ngũ cốc nguyên hạt như ngô, lúa mạch, và nguồn nước sạch tinh khiết.

Vào những tháng mùa hè oi bức, khi thời tiết nóng nực làm bò chán ăn, người nuôi đôi khi sẽ cho chúng uống một chút bia hoặc rượu sake để kích thích vị giác và hệ tiêu hóa. Thêm vào đó, việc massage bằng rượu sake cũng được thực hiện nhằm giúp máu lưu thông tốt hơn, đảm bảo các vân mỡ phân bố đều khắp cơ thể, tạo nên những đường vân cẩm thạch hoàn mỹ.

Thực tế, người nông dân Nhật Bản cho bò uống bia để giảm căng thẳng, kích thích chứ không phải để hưởng thụ như mọi người lầm tưởng. (Ảnh: The Eaten Track)

Quy chuẩn chấm điểm khắt khe

Không phải cứ là bò Tajima nuôi tại Hyogo thì khi mổ ra đều nghiễm nhiên trở thành thịt bò Kobe. Sau khi được xẻ thịt tại các lò mổ chỉ định ở Kobe, Nishinomiya, Sanda, Kakogawa hay Himeji, Nhật Bản, mỗi miếng thịt đều phải trải qua một cuộc kiểm định nghiêm ngặt từ các chuyên gia độc lập.

Để đạt tiêu chuẩn gắn logo bông cúc của bò Kobe, miếng thịt phải thỏa mãn đồng thời rất nhiều điều kiện. Con bò phải là bò thiến hoặc bò cái tơ chưa từng sinh nở, trọng lượng tổng thể của thân thịt phải nằm trong giới hạn quy định, và quan trọng nhất là điểm số mỡ (BMS - Beef Marbling Score) phải đạt từ mức 6 trở lên (trên thang điểm 12).

Nếu một con bò được nuôi dưỡng suốt 3 năm trời nhưng khi kiểm tra không đạt được các chỉ số này, nó sẽ chỉ được bán dưới danh nghĩa bò Tajima thông thường với mức giá thấp hơn rất nhiều. Rủi ro lớn này của người nông dân được tính vào giá thành của những miếng thịt bò Kobe thượng hạng may mắn vượt qua vòng kiểm duyệt.

Sản lượng khan hiếm

Thịt bò Kobe là một sản phẩm mang tính đặc sản địa phương giống như rượu vang của Pháp. Luật pháp quy định toàn bộ vòng đời của con bò, từ lúc sinh ra, lớn lên cho đến khi giết mổ, đều phải diễn ra trong phạm vi giới hạn của tỉnh Hyogo.

Người Nhật Bản có quy trình khắt khe để khiến thịt bò Kobe luôn khan hiếm. (Ảnh: KKday)

Diện tích đồng cỏ và số lượng trang trại đủ điều kiện tại đây vô cùng ít ỏi. Mỗi năm, số lượng bò Tajima đủ tiêu chuẩn để được công nhận là bò Kobe chỉ dao động trong khoảng từ 3.000 đến 5.000 con. Một con số quá nhỏ bé so với nhu cầu tiêu thụ khổng lồ của thị trường toàn cầu.

Trong số đó, phần lớn sản lượng được giữ lại để phục vụ thị trường nội địa Nhật Bản và các nhà hàng cao cấp trong nước. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ được phép xuất khẩu ra nước ngoài dưới sự kiểm soát ngặt nghèo về hạn ngạch. Sự khan hiếm tột cùng này đẩy giá trị của thịt bò Kobe lên mức đỉnh điểm theo đúng quy luật cung cầu.

Giá trị văn hóa

Lý do cuối cùng khiến miếng thịt bò Kobe có giá đắt đỏ ở giá trị vô hình: thương hiệu và trải nghiệm. Người Nhật đã thành công trong việc nâng tầm một loại thực phẩm thông thường trở thành tác phẩm nghệ thuật, di sản văn hóa được thế giới công nhận.

Khi thưởng thức bò Kobe tại các nhà hàng đạt sao Michelin, thực khách không chỉ ăn thịt, mà đang thưởng thức câu chuyện của những nghệ nhân chăn nuôi, của sự kiên trì và văn hóa ẩm thực đỉnh cao của xứ sở hoa anh đào. Đặt một miếng thịt bò Kobe lên bàn tiệc là cách để khẳng định đẳng cấp, sự xa hoa và gu thưởng thức tinh tế của chủ nhân. Giá trị biểu tượng này chính là thứ khiến thực khách thượng lưu sẵn sàng chi trả mà không hề đắn đo.