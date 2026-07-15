Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'
(VTC News) -
Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, Thư Lâm và Phúc Thịnh được chọn thí điểm mô hình mới với định hướng lấy chất lượng sống và hạnh phúc của người dân làm trọng tâm.
Video: Toàn cảnh 2 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, lựa chọn hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh làm địa bàn thực hiện đầu tiên. Đây là hai địa phương liền kề, được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi về quỹ đất, hạ tầng và tiềm năng phát triển để xây dựng mô hình mới trước khi nghiên cứu nhân rộng.
Hai xã có tổng diện tích hơn 86,5 km² với gần 199.000 dân. Theo dự báo, quy mô dân số khu vực này sẽ tăng lên khoảng 690.000 người vào năm 2030. Sau khi mô hình thí điểm được triển khai và đánh giá hiệu quả, Hà Nội sẽ nghiên cứu, báo cáo Trung ương xem xét việc hợp nhất hai xã theo quy định.
Trong đó, xã Thư Lâm có diện tích tự nhiên 43,84 km², dân số khoảng 102.800 người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt gần 88 triệu đồng.
Địa phương hiện còn khoảng 1.276 ha đất đang được đầu tư phát triển cùng hơn 600 ha quỹ đất chưa triển khai dự án, chủ yếu là đất cây xanh và mặt nước. Đây được xem là lợi thế quan trọng để Thư Lâm có thêm không gian bố trí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình theo quy hoạch trong thời gian tới. (Trong ảnh là trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thư Lâm)
Không chỉ sở hữu quỹ đất lớn, Thư Lâm còn nằm trong khu vực tập trung nhiều dự án và công trình hạ tầng trọng điểm.
Trên địa bàn có Khu đô thị đa mục tiêu, Khu đô thị mới Liên Hà, Khu công nghiệp Đông Anh, các cụm công nghiệp, nhà ở xã hội cùng nhiều dự án giao thông quan trọng như đường Vành đai 3, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến kết nối sân bay Gia Bình và các trục giao thông liên vùng.
Hình ảnh Trường Tiểu học Việt Hùng 2 được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, rất khang trang.
Bên cạnh đó, Thư Lâm còn có thế mạnh về phát triển công nghiệp và làng nghề truyền thống với các làng nghề mộc mỹ nghệ Vân Hà, Liên Hà cùng hệ thống cụm công nghiệp đang tiếp tục được mở rộng.
Theo chia sẻ của chị Minh Phương (người dân xã Thư Lâm), việc địa phương được lựa chọn thí điểm là cơ hội để phát huy đồng thời các giá trị truyền thống và lợi thế phát triển kinh tế. Chị Phương cho rằng nếu được triển khai hiệu quả, mô hình sẽ tạo điều kiện để làng nghề mộc mỹ nghệ tiếp tục được bảo tồn, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương.
Cùng được lựa chọn thí điểm, xã Phúc Thịnh có diện tích tự nhiên 42,69 km² với gần 96.000 dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt hơn 90,8 triệu đồng.