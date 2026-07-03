Điểm Toán 'hiếm gặp' ở Tuyên Quang: Giáo viên trường không tham gia coi thi

Chiều 3/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Thành Tuyên, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang, cho biết năm nay, học sinh trường nào sẽ thi tốt nghiệp THPT ngay tại trường đó.

Dải số báo danh từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh có điểm Toán cao vượt trội) đều thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Hơn 300 thí sinh trong nhóm này đồng thời là học sinh trường chuyên Tuyên Quang, một số em là thí sinh tự do.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Ngọc Bích)

Về công tác coi thi, ông Tuyên thông tin giám thị coi thi tại trường chuyên Tuyên Quang đến từ 3 trường khác nhau, không có giám thị coi thi là người của trường chuyên Tuyên Quang. Chỉ thư ký, phó trưởng điểm thi là người của trường ở lại quản lý cơ sở vật chất, làm công tác phục vụ.

Ông Tuyên cũng cho hay công tác tổ chức thi vẫn diễn ra chặt chẽ, theo đúng quy trình như mọi năm. Những vấn đề dư luận so sánh, thêu dệt trên mạng xã hội là thông tin chưa được kiểm chứng.

"Hiện nay, các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT cũng như tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc xác minh. Phòng, ban liên quan của Sở GD&ĐT đã cung cấp dữ liệu cho cơ quan chức năng. Khi có kết quả, Sở GD&ĐT sẽ cung cấp thông tin và xử lý dựa trên kết quả cuối cùng", ông Tuyên chia sẻ.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới 147 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Điểm trung bình môn Toán của 328 thí sinh ở nhóm này lên tới hơn 9,5 điểm.

Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Điều này được dư luận đánh giá là bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn.

Sáng 3/7, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết đã rà soát và nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Từ ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

"Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định", Bộ GD&ĐT khẳng định.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí trưa 3/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết các phòng nghiệp vụ chức năng của công an tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, cùng các cơ quan liên quan tích cực tổ chức rà soát, kiểm tra và xác minh một cách khách quan, thận trọng, toàn diện các nội dung, tình hình nêu trên. Công an tỉnh sẽ kịp thời thông tin kết quả xác minh khi có kết luận chính thức.