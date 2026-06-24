Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần đây tăng giảm ra sao?

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần đây

Năm 2025, trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 19,75 - 25,55 (tổ hợp D01). Trong đó ngành có điểm cao nhất là Luật kinh tế và thấp nhất là Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk).

Nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), điểm chuẩn ở mức cao hơn. Cụ thể, tổ hợp C00 chênh 3,24 so với tổ hợp gốc D01. Trong khi đó, tổ hợp A01 và A00 sẽ cao hơn lần lượt 0,29 và 1,39 điểm.

Năm nay, trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 2.850 tổng chỉ tiêu với 3 phương thức chính gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

Phương thức 2: Xét học bạ THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026

Phương thức 3: Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trường dành 3% số lượng tuyển sinh đã công bố cho phương thức xét tuyển thẳng, trong trường hợp phương thức xét tuyển thẳng tuyển không đủ số lượng tuyển sinh đã công bố thì số lượng tuyển sinh còn lại được chuyển sang cho các phương thức xét tuyển khác.

Trường dự kiến tuyển sinh đào tạo chất lượng cao ngành Luật với số lượng là 300, chất lượng cao ngành Luật Kinh tế với số lượng là 150. Thí sinh trúng tuyển tương ứng vào ngành Luật và ngành Luật Kinh tế có thể đăng ký theo học vào các chương trình chất lượng cao khi làm thủ tục nhập học tại trường.

Học phí dự kiến đối với sinh viên học các chương trình tiêu chuẩn năm học 2026-2027 mức thu học phí dự kiến là 840.000 đồng/tín chỉ. Thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/khóa học.

Đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao có mức thu học phí dự kiến là 840.000 đ/tín chỉ đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh; 1,852 triệu đồng/tín chỉ đối với các học phần khác. Thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khóa học, 140 tín chỉ/khóa học.