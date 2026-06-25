(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3 năm gần nhất.

Năm ngoái, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 - 24,1 điểm. Ngành Sư phạm công nghệ có điểm chuẩn cao nhất.

Năm 2026, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 8.284 chỉ tiêu với 23 nhóm ngành theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ; xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội.

Năm 2026, Học viện dành gần 1.500 suất học bổng chào đón tân sinh viên khóa 71 với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng gồm: Học bổng du học nước ngoài, học bổng sinh viên tài năng, học bổng Lương Định Của, học bổng sinh viên toàn cầu, học bổng khởi nghiệp VNUA, học bổng thắp sáng ước mơ nông nghiệp, học bổng tôi yêu quê hương.

Mức học phí áp dụng cho năm học 2025-2026 được phân chia cụ thể theo từng nhóm ngành như sau:

- Nhóm ngành Khoa học xã hội và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, XHH, Ngôn ngữ anh….) có mức học phí thấp nhất là 18,30 triệu đồng/năm

- Nhóm ngành Nông, lâm, thủy sản với 19,14 triệu đồng/năm.

- Ngành Thú y là 19,80 triệu đồng/năm

- Nhóm ngành Kỹ thuật và công nghệ dao động từ 20,32 - 21,56 triệu đồng/năm.

- Riêng các chương trình dạy bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh) có mức học phí cao nhất, dao động từ 36,60 - 41,58 triệu đồng/năm.