Đêm nhạc 'Những thành phố mơ màng' xin lỗi về hình ảnh kém vệ sinh gây tranh cãi

(VTC News) -

Tối 13/7, Ban tổ chức concert Những thành phố mơ màng đưa ra thông cáo về những tranh cãi xung quanh hình ảnh kém vệ sinh tại đêm diễn.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, dù thời tiết không thuận lợi song rất nhiều khán giả vẫn ở lại đến những tiết mục cuối cùng, đó là điều chương trình thật sự biết ơn và luôn trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp ấy, ban tổ chức cũng nhận thức rõ ràng việc khán giả đã có một trải nghiệm chưa trọn vẹn.

"Chúng tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các cư dân vì những bất tiện đã xảy ra trong quá trình diễn ra chương trình. Chúng tôi hiểu rằng những trải nghiệm của các bạn sau đêm nhạc là chưa trọn vẹn như kỳ vọng, và đó là điều chúng tôi thực sự lấy làm tiếc.

Ban tổ chức xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức và sẽ nghiêm túc nhìn nhận để cải thiện trong thời gian tới", phía chương trình chia sẻ.

Khán giả phải đội mưa, lội bùn ở "Những thành phố mơ màng".

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời, từ việc đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết đến việc chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

"Chúng tôi luôn mong muốn trở thành một không gian nơi âm nhạc, cảm xúc và con người được kết nối bằng những trải nghiệm tích cực. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin ấy chỉ có thể được xây dựng bằng sự cầu thị và những hành động thiết thực", ban tổ chức đêm nhạc thông báo.

Trước đó vào tối 12/7, đêm nhạc Những thành phố mơ màng diễn ra tại công viên Yên Sở, Hà Nội. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo gồm MCK, Obito, Tage, LowG, Thắng, Wean Lê, Grey D...

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn khán giả phải đội mưa để theo dõi chương trình. Song không lâu sau đó, rất đông khán giả đã phải bỏ về giữa chừng vì mặt sân lầy lội, bùn nhão, nhiều côn trùng. Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng liên tục gặp sự cố, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem nhạc của khán giả. Khâu tổ chức đêm nhạc cũng thiếu chuyên nghiệp.

Ngay sau đêm diễn, hàng trăm bài viết được khán giả đăng tải trên mạng xã hội chỉ trích về đêm nhạc. Nội dung phản ánh chủ yếu xoay quanh khâu tổ chức yếu kém, địa điểm diễn ra concert không đảm bảo vệ sinh. Nhiều người ví trải nghiệm xem concert giống như đi cấy, lội ruộng.

Bên cạnh đó, những hình ảnh công viên ngập rác cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Áo mưa dùng một lần, ly nhựa, túi nilon, hộp đồ ăn, chai nước nằm la liệt khắp khu vực tổ chức.

Với một chương trình đã tổ chức qua nhiều mùa và bán vé ở mức không thấp, khán giả cho rằng việc để xảy ra tình trạng này là khó chấp nhận.

Hình ảnh khán giả lội bùn xem concert gây tranh cãi.

Đây không phải lần đầu đêm nhạc Những thành phố mơ màng vướng tranh cãi. Năm 2024, chương trình từng phải dừng đột ngột do mưa dông, buộc ban tổ chức triển khai phương án bồi hoàn cho khán giả.

Theo đó, ban tổ chức mở thêm đêm diễn Những thành phố mơ màng Summer tại Hà Nội vào tháng 7/2024, đồng thời giảm 40% giá vé cho khán giả mua vé chính chủ của đêm diễn bị gián đoạn. Ngoài ra, nhiều phần quà cũng được gửi tặng đến người tham dự như một lời cảm ơn và tri ân.