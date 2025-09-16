Đóng

Đề xuất xử phạt lắp điện mặt trời: EVN khẳng định 'chỉ là thông báo' để quản lý

(VTC News) -

Đề xuất phạt người tự lắp điện mặt trời của EVN gây lo ngại, EVN nói chỉ là "thông báo đơn giản" để quản lý, nhưng nhiều người sợ thêm rào cản.

QUỲNH TRANG
