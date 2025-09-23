Đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách giám sát các quy định về dữ liệu cá nhân

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi góp ý vào tờ trình dự án Luật An ninh mạng tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra chiều 23/9.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trình bày tờ trình dự án Luật An ninh mạng tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, dự án Luật được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung 1 khoản tại điều luật quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.

"Theo đó, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh mạng. Địa chỉ IP tương tự như số nhà, địa chỉ cư trú ngoài đời thực, là cơ sở quan trọng nhất để xác định thông tin, vị trí, thiết bị đầu cuối truy cập, sử dụng, hoạt động trên internet.", Thượng tướng Nguyễn Văn Long nói.

Lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ, việc định danh địa chỉ internet phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội thời gian qua còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác nghiệp vụ, tỷ lệ tra cứu địa chỉ internet có thông tin thuê bao không quá 40% gây khó khăn rất lớn cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an.

Dự thảo Luật cũng bổ sung 1 điều luật quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu. Hiện nay, dữ liệu là tài sản quốc gia, là nguyên liệu đầu vào vô cùng quý giá mà mọi hệ sinh thái số, chuyển đổi số.

Tuy nhiên, các quy định hiện nay mới chỉ tập trung vào vấn đề khai thác, sử dụng, xử lý dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, chưa quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; do đó, việc bổ sung vào Luật An ninh mạng là rất cấp thiết.

Điểm mới nữa là dự thảo Luật bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng. Theo đó, kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đầu tư, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

Bổ sung quy định về việc khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng.

"Bổ sung quy định về việc người đứng đầu, chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng.

Trong bối cảnh hiện nay đây là yêu cầu cấp thiết, nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản dẫn đến việc xử lý sự cố chậm trễ, không hiệu quả", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, ông Lê Tấn Tới phản ánh có ý kiến đề nghị bổ sung quy định, biện pháp bảo vệ đối với người cao tuổi; bổ sung các quy định nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng công nghệ, AI deepfake; rà soát các điều khoản để tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các điều của dự thảo Luật với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới. Cùng với đó là cần xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh đối với hành vi vi phạm quyền riêng tư, thu thập và sử dụng dữ liệu trái phép.

"Trong luật này, cần đảm bảo người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu, rút lại sự đồng ý, và được thông báo khi dữ liệu bị xâm phạm. Quy định này cần áp dụng cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế", Chủ tịch Quốc hội góp ý.

Đề cập đến vấn đề công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, Chủ tịch Quốc hội cho rằng có mặt tốt nhưng cũng có mặt hại.

"AI có thể giả giọng nói, cắt ghép của người này sang người khác nhằm tống tiền, trong khi máy chủ thường ở nước ngoài. Các đối tượng này đưa hình ảnh rồi yêu cầu nộp 2 - 3 tỷ đồng, nếu không sẽ tung hình ảnh ra ngoài", Chủ tịch Quốc hội nói.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ sự phân biệt giữa an ninh mạng và an toàn thông tin, làm rõ ranh giới an ninh mạng liên quan đến an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm mạng; an toàn thông tin liên quan đến bảo mật dữ liệu và hệ thống kỹ thuật.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ quan tâm đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

"Các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới thì từ 'xuyên biên giới' khá phổ biến nhưng rất phức tạp. Do vậy, cần xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh với hành vi vi phạm quyền riêng tư, thu thập và sử dụng dữ liệu trái phép. Đồng thời, đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách giám sát các quy định về dữ liệu cá nhân", Chủ tịch Quốc hội đề cập.

Về phòng chống tội phạm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cập nhật quy định về tội phạm mạng và tăng cường hợp tác quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hợp tác quốc tế rất quan trọng vì tội phạm thường ở nước ngoài, nơi máy chủ của các nền tảng như Facebook, Google, TikTok... hoạt động.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, công nghệ giám sát cho phép sử dụng công nghệ tiên tiến như AI và phân tích dữ liệu lớn để phát hiện, ngăn chặn tội phạm, nhưng cần có quy định nghiêm ngặt để tránh lạm dụng, đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của người dân...