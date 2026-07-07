Đề xuất bổ sung 3 chức vụ thuộc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã vào Luật Sĩ quan

(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng tại: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Theo Bộ Quốc phòng (cơ quan soạn thảo), dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - phường Cao Lãnh hồi tháng 2. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 (chức vụ cơ bản của sĩ quan) Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo dự thảo Luật, đề xuất sửa đổi "Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh" từ nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với "Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn" thành nhóm cùng với "Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân".

Đề xuất sửa đổi "Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh" từ nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với "Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn" thành nhóm cùng với "Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân".

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất bổ sung "Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã" vào nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với "Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn".

Bổ sung "Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã" vào nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan cùng với "Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn".

Về hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị, Bộ Quốc phòng đề xuất vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành.

Theo đó, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy 50 tuổi, Thiếu tá 52 tuổi, Trung tá 54 tuổi, Thượng tá 56 tuổi, Đại tá 58 tuổi, Cấp Tướng 60 tuổi.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định: Hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Quốc phòng nêu rõ, theo Quyết định số 142 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được biên chế là sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nên hạn tuổi phục vụ cao nhất thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan.

Vì vậy, việc sửa đổi, bãi bỏ quy định nêu trên nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với nghị quyết của Đảng và thực tiễn tổ chức, biên chế trong Quân đội hiện nay.